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«Локомотив»: много начальников, мало футболистов

Севастиан Терлецкий
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Сегодня, 18:30
Марко Николич. Фото ФК «Локомотив»
Марко Николич. Фото ФК «Локомотив»
Теги:
Чего ждать от команды Николича (Плутника) в новом сезоне?
Покинет&nbsp;ли Никола Влашич (в&nbsp;центре) ЦСКА?У ЦСКА неопытный тренер, неопределенность с Влашичем и скверный календарь на старте. Начало сезона будет сложнейшим

Главные события межсезонья

В «Локомотиве» стало еще больше начальников. Немецкий функционер и тренер Ральф Рангник стал руководителем по спорту и развитию клуба. На официальном сайте написано, что он займется стратегическим планированием и спортивным развитием, а также работой вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. В общем, ничего конкретного, общие фразы. Чем будет заниматься Рангник, чья зарплата (по информации «Чемпионата») составит более четырех миллионов евро, пока непонятно.

Вместе с Ральфом Рангником в «Локомотив» пришел Томас Цорн. После ухода из «Спартака» он дал несколько аккуратных интервью, организовал сборы для национальной команды в Австрии перед Евро, особо не светился. Томас занял должность технического директора «Локо». Правда, на сайте до сих пор нет новости об этом. И чем он будет заниматься в клубе, тоже непонятно.

Ни председатель совета директоров клуба Александр Плутник, ни генеральный директор «Локо» Владимир Леонченко не дали ни одного интервью по поводу прихода новых руководителей. Да и вообще ни разу внятно не объяснили свои решения. Кажется, они боятся вопросов.

За полтора месяца до прихода Рангника «Локомотив» продлил контракт с главным тренером Марко Николичем на три года. Насколько это соотносится со взглядами Рангника, непонятно.

Карьеру завершил капитан «Локо» Ведран Чорлука. Изначально он вошел в тренерский штаб Марко Николича, но за неделю до старта сезона покинул клуб. Хорват сказал, что принял такое решение по семейным обстоятельствам.

Василий Березуцкий и&nbsp;Виктор Гончаренко.«Краснодар» должен подняться в новом чемпионате. Но пока он команда-загадка

Основные трансферы

«Локомотив» потерял двух молодых футболистов: Максима Мухина и Никиту Иосифова. Первого выкупил ЦСКА за мизерную неустойку (официально клуб это опровергает), второго подписал «Вильярреал» как свободного агента.

Из-за окончания контрактов клуб покинули кипер Антон Коченков, защитники Соломон Кверквелия, Брайан Идову, Владислав Игнатьев и нападающий Эдер. С Лукой Джорджевичем расторгли соглашение. А Виталий Лысцов уехал в Грозный, «Ахмат» арендовал его на год.

Крутых покупок у «Локомотива» нет, и вокруг команды очень мало трансферных слухов. Непонятно, связано ли это с тем, что руководство клуба работает очень тихо, или с тем, что оно не работает вообще. Но мы точно знаем, что «Локомотив» хотел подписать Наира Тикнизяна (остался в ЦСКА и переподписал контракт) и Сергея Пиняева (скоро перейдет в «Крылья Советов»).

«Локомотив» купил у «Ахмата» 22-летнего правого защитника Максима Ненахова и 18-летнего полузащитника «Минска» Кирилла Зиновича.

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Ожидания и задачи

Клуб официально не ставил задач на сезон, но понятно, что цель — топ-2. «Локомотиву» нужны деньги от Лиги чемпионов. Если ее не будет и в следующем сезоне, то с финансами станет очень тяжело. Как мы уже писали, клуб взял кредит на 2 миллиарда рублей у ВТБ. Это как раз та сумма, которую точно получает любой участник ЛЧ.

С учетом оттока молодых футболистов и отсутствия серьезных покупок «Локомотиву» будет очень сложно побороться хотя бы за серебро.

Календарь на старте сезона:
24.07. «Арсенал» (д)
31.07. ЦСКА (г)
06.08. «Уфа» (г)
15.08. «Зенит» (д)
22.08. «Краснодар» (д)
28.08. «Динамо» (г)

У «Локомотива» очень тяжелый календарь в июле — августе. Но при этом всего один перелет — в Уфу в третьем туре. Все остальные матчи — в Москве, хотя и с топ-соперниками. Такого преимущества нет ни у одного из конкурентов.

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