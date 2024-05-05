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«Челси» спасает провальный сезон. Разгром «Вест Хэма» приближает «синих» к еврокубкам и сильно раздражает «МЮ»

«Челси» разгромил «Вест Хэм» в матче 36-го тура АПЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Коул Палмер празднует гол.
Фото Reuters
Маурисио Почеттино сохранит свою работу?
Англия. Премьер-лига. 36-й тур
05 мая, 16:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
5:0
Вест Хэм

«Челси» в 36-м туре АПЛ разгромил «Вест Хэм» (5:0) и увеличил шансы на попадание в еврокубки. «Синие» будут занимать седьмую строчку как минимум до матча «Манчестер Юнайтед», который в понедельник на выезде встретится с «Кристал Пэлас», а от идущего шестым «Ньюкасла» они отстали всего на два очка. Таким образом, команда Маурисио Почеттино находится в плотной борьбе за попадание в Лигу Европы или Лигу конференций. На Лигу чемпионов шансов уже нет — занимающая четвертое место «Астон Вилла» оторвалась на 13 очков, а в запасе у лондонцев лишь три игры.

В АПЛ первые четыре команды отправляются в ЛЧ, пятая — в Лигу Европы. Еще две путевки в еврокубки получают победители Кубка Англии (место в ЛЕ) и Кубка Лиги (в Лиге конференций). Второй турнир в феврале забрал «Ливерпуль» — как раз в финале против «Челси» (1:0 в овертайме). Но мерсисайдцы уже точно не выскользнут из топ-4, поэтому место в ЛК на данный момент получает шестая команда чемпионата — там сейчас находится «Ньюкасл».

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.
Маурисио Почеттино.
Фото AFP

Все интереснее с седьмой строчкой, где сейчас находится «Челси», — она тоже может стать еврокубковой. 25 мая пройдет финал Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»: в случае победы «красные дьяволы» получат путевку в Лигу Европы вне зависимости от позиции в АПЛ. Если же трофей заберут «горожане», то седьмая позиция чемпионата принесет место в Лиге конференций, шестая — в Лиге Европы.

Эрлинг Холанн недоволен решением Хосепа Гвардиолы заменить его. Холанн недоволен заменой — Гвардиола оставил его без пента-трика. «Арсенал» первый, но «Ман Сити» — фаворит

Для «Челси» седьмая строчка более вероятна, ведь за три тура до финиша чемпионата команда уступает два балла «Ньюкаслу», а по потерянным очкам отстает на три от «Манчестер Юнайтед». При этом клуб не лишился шансов и на шестую позицию, ведь у синих, вероятно, самый простой календарь среди конкурентов:

Самое тяжелое расписание у «красных дьяволов»: им осталось провести на матч больше, а также предстоит встреча с борющимся за чемпионство «Арсеналом». Также многое будет зависеть от игры «Ньюкасла» и «МЮ».

В любом случае «Челси» необходимо побеждать в оставшихся турах — в таком случае они, скорее всего, опередят кого-то из конкурентов, которым предстоит очная встреча. Более зыбкие позиции в борьбе у манкунианцев. Лондонцы на данный момент опережают «МЮ» благодаря лучшей разнице мячей (+11 против +1), и вряд ли за оставшиеся туры подопечные Эрика тен Хага отыграют этот гандикап. Вдобавок «красным дьяволам» еще играть с мощным «Арсеналом».

Также попадание в еврокубки очень важно для главного тренера синих Маурисио Почеттино: кандидатура аргентинца вызывает серьезные сомнения на следующий сезон. Окончательное решение о судьбе тренера еще не принято, но, по информации The Telegraph, его точно уволят в случае непопадания в континентальные турниры. Но сейчас «Челси» находится в неплохой форме — у команды лишь одно поражение в предыдущих 12 турах АПЛ.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Челси
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 36 26 5 5 88-28 83
2
 Ман. Сити 35 25 7 3 87-33 82
3
 Ливерпуль 36 23 9 4 81-38 78
4
 Астон Вилла 36 20 7 9 73-53 67
5
 Тоттенхэм 35 18 6 11 69-58 60
6
 Ньюкасл 35 17 5 13 78-56 56
7
 Челси 35 15 9 11 70-59 54
8
 МЮ 34 16 6 12 52-51 54
9
 Вест Хэм 36 13 10 13 56-70 49
10
 Борнмут 36 13 9 14 52-63 48
11
 Брайтон 35 12 11 12 53-57 47
12
 Вулверхэмптон 36 13 7 16 49-60 46
13
 Фулхэм 36 12 8 16 51-55 44
14
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 45-57 40
15
 Эвертон 36 12 9 15 38-49 39
16
 Брентфорд 36 9 9 18 52-60 36
17
 Нот. Форест 36 8 9 19 45-63 29
18
 Лутон Таун 36 6 8 22 49-78 26
19
 Бернли 36 5 9 22 39-74 24
20
 Шеффилд Юн. 36 3 7 26 35-100 16
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.05 22:00
Лутон Таун – Эвертон
 1 : 1
4.05 14:30
Арсенал – Борнмут
 3 : 0
4.05 17:00
Брентфорд – Фулхэм
 0 : 0
4.05 17:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 4
4.05 17:00
Шеффилд Юн. – Нот. Форест
 1 : 3
4.05 19:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 5 : 1
5.05 16:00
Брайтон – Астон Вилла
 1 : 0
5.05 16:00
Челси – Вест Хэм
 5 : 0
5.05 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 4 : 2
6.05 22:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 20
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Энтони Гордон

Энтони Гордон

Ньюкасл Юнайтед

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 27 1 9
Родри

Родри

Манчестер Сити

 31 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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