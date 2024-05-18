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Сегодня, 18:00

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм» и «Арсенал» — «Эвертон»: время начала матчей АПЛ

Все игры 38 тура чемпионата Англии пройдут 19 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК &amp;quot;Арсенал&amp;quot;.
Фото Global Look Press

В воскресенье, 19 мая, завершится 32-й розыгрыш английской Премьер-лиги. В этот день пройдут матчи «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед» и «Арсенал» — «Эвертон», как и все остальные игры 38 тура чемпионата Англии. Все встречи начнутся в 18:00 по московскому времени.

Имя чемпиона Англии мы узнаем только в последнем туре. Титул заочно разыграют «Манчестер Сити» и «Арсенал». В активе горожан 88 очков после 37 туров. Канониры набрали 86 баллов в прошедших турах.

«Манчестер Сити» может стать первой командой, которая выиграла чемпионат Англии четыре года подряд. Для этого им достаточно обыграть на своем поле «Вест Хэм».

«Арсенал» может завоевать титул Премьер-лиги впервые за 20 лет. Для этого лондонскому клубу нужно обыгрывать дома «Эвертон» и надеяться на осечку «Манчестер Сити».

В случае равенства очков у обеих команд (по 89) выше будет «Арсенал», так как у них лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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Фоден прокомментировал получение награды лучшему игроку сезона в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 27 7 3 93-33 88
2
 Арсенал 37 27 5 5 89-28 86
3
 Ливерпуль 37 23 10 4 84-41 79
4
 Астон Вилла 37 20 8 9 76-56 68
5
 Тоттенхэм 37 19 6 12 71-61 63
6
 Челси 37 17 9 11 75-62 60
7
 Ньюкасл 37 17 6 14 81-60 57
8
 МЮ 37 17 6 14 55-58 57
9
 Вест Хэм 37 14 10 13 59-71 52
10
 Брайтон 37 12 12 13 55-60 48
11
 Борнмут 37 13 9 15 53-65 48
12
 Кр. Пэлас 37 12 10 15 52-58 46
13
 Вулверхэмптон 37 13 7 17 50-63 46
14
 Фулхэм 37 12 8 17 51-59 44
15
 Эвертон 37 13 9 15 39-49 42
16
 Брентфорд 37 10 9 18 54-61 39
17
 Нот. Форест 37 8 9 20 47-66 29
18
 Лутон Таун 37 6 8 23 50-81 26
19
 Бернли 37 5 9 23 40-76 24
20
 Шеффилд Юн. 37 3 7 27 35-101 16
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
19.05 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 - : -
19.05 18:00
Брайтон – МЮ
 - : -
19.05 18:00
Бернли – Нот. Форест
 - : -
19.05 18:00
Челси – Борнмут
 - : -
19.05 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 - : -
19.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
19.05 18:00
Лутон Таун – Фулхэм
 - : -
19.05 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 - : -
19.05 18:00
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 22
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 20
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 13
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 28 1 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 10 1 0
Родри

Родри

Манчестер Сити

 33 1 8
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