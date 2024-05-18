В воскресенье, 19 мая, завершится 32-й розыгрыш английской Премьер-лиги. В этот день пройдут матчи «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед» и «Арсенал» — «Эвертон», как и все остальные игры 38 тура чемпионата Англии. Все встречи начнутся в 18:00 по московскому времени.

Имя чемпиона Англии мы узнаем только в последнем туре. Титул заочно разыграют «Манчестер Сити» и «Арсенал». В активе горожан 88 очков после 37 туров. Канониры набрали 86 баллов в прошедших турах.

«Манчестер Сити» может стать первой командой, которая выиграла чемпионат Англии четыре года подряд. Для этого им достаточно обыграть на своем поле «Вест Хэм».

«Арсенал» может завоевать титул Премьер-лиги впервые за 20 лет. Для этого лондонскому клубу нужно обыгрывать дома «Эвертон» и надеяться на осечку «Манчестер Сити».

В случае равенства очков у обеих команд (по 89) выше будет «Арсенал», так как у них лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

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