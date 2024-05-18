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Сегодня, 23:05

«Брайтон» объявил об уходе Де Дзерби с поста главного тренера клуба

Владислав Корегин
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Роберто Де Дзерби.
Фото Global Look Press

Пресс-служба «Брайтона» сообщила о том, что Роберто Де Дзерби покинет пост главного тренера клуба по окончании сезона-2023/24.

По информации источника, руководство «чаек» договорилось с 44-летним специалистом о досрочном расторжении контракта, рассчитанного до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что в приглашении итальянского тренера заинтересована «Бавария».

Де Дзерби возглавил «Брайтон» в сентябре 2022 года. Под его руководством команда одержала 38 побед, 20 раз сыграла вничью и потерпела 30 поражений.

В текущем сезоне «Брайтон» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков в 37 матчах.

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Роберто Де Дзерби
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 27 7 3 93-33 88
2
 Арсенал 37 27 5 5 89-28 86
3
 Ливерпуль 37 23 10 4 84-41 79
4
 Астон Вилла 37 20 8 9 76-56 68
5
 Тоттенхэм 37 19 6 12 71-61 63
6
 Челси 37 17 9 11 75-62 60
7
 Ньюкасл 37 17 6 14 81-60 57
8
 МЮ 37 17 6 14 55-58 57
9
 Вест Хэм 37 14 10 13 59-71 52
10
 Брайтон 37 12 12 13 55-60 48
11
 Борнмут 37 13 9 15 53-65 48
12
 Кр. Пэлас 37 12 10 15 52-58 46
13
 Вулверхэмптон 37 13 7 17 50-63 46
14
 Фулхэм 37 12 8 17 51-59 44
15
 Эвертон 37 13 9 15 39-49 42
16
 Брентфорд 37 10 9 18 54-61 39
17
 Нот. Форест 37 8 9 20 47-66 29
18
 Лутон Таун 37 6 8 23 50-81 26
19
 Бернли 37 5 9 23 40-76 24
20
 Шеффилд Юн. 37 3 7 27 35-101 16
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Бернли – Нот. Форест
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Челси – Борнмут
 - : -
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Ньюкасл Юнайтед

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Олли Уоткинс

Астон Вилла

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Манчестер Сити

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Ньюкасл Юнайтед

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Ив Биссума

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