«Брайтон» объявил об уходе Де Дзерби с поста главного тренера клуба

Пресс-служба «Брайтона» сообщила о том, что Роберто Де Дзерби покинет пост главного тренера клуба по окончании сезона-2023/24.

По информации источника, руководство «чаек» договорилось с 44-летним специалистом о досрочном расторжении контракта, рассчитанного до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что в приглашении итальянского тренера заинтересована «Бавария».

Де Дзерби возглавил «Брайтон» в сентябре 2022 года. Под его руководством команда одержала 38 побед, 20 раз сыграла вничью и потерпела 30 поражений.

В текущем сезоне «Брайтон» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков в 37 матчах.