Неделю назад Салах поругался с Клоппом. Теперь Мо и «Ливерпуль» похоронили надежды «Тоттенхэма» на Лигу чемпионов

Центральный матч тура в АПЛ завершился яркой победой красных.

Какое-то время назад у этой игры был бы совсем другой статус. «Ливерпуль» тогда являлся полноценным претендентом на чемпионство, а у «Тоттенхэма» были отличные шансы закрепиться в топ-4 и гарантировать себе Лигу чемпионов. Однако все перевернулось довольно быстро. Особенно в ситуации с красными, которые на прошлой неделе потеряли пять очков и фактически выбыли из гонки за титулом.

Да, математически красные оставались в игре даже после субботних побед «Арсенала» и «Манчестер Сити», но даже Юрген Клопп не особо в это верил. Зато он искренне радовался возвращению в Лигу чемпионов и говорил, что теперь спало давление и это поможет команде снова показывать красивый футбол. В общем, если бы до этого все было хорошо, то Салах в прошлом туре не оказался бы в числе запасных и никакого конфликта между египтянином и немецким тренером не случилось бы.

Впрочем, с таким определением Клопп изначально не соглашался, а в преддверии встречи с «Тоттенхэмом» постарался закрыть данную тему: «Если бы мы не знали друг друга так долго, я не знаю, как бы мы с этим справились, но мы столь долго знакомы и так уважаем друг друга, что это действительно не проблема».

Если же у кого-то оставались сомнения на этот счет, они развеялись за четверть часа воскресной игры на «Энфилде». Салах вернулся в старт (его портрет сопровождал новость о составе на клубном сайте) и был абсолютно лучшим. Да еще и вошел в историю лиги как первый футболист, у которого на протяжении трех сезонов двузначные показатели по голам и результативным передачам. Начался бенефис с подрезки шведкой с попаданием в перекладину. Продолжился обыгрышем защитника и опасным ударом с правой. Наконец, показав Гакпо направление своего рывка за спины защитникам, после образцовой подачи голландца Салах отправил мяч в сетку головой.

Да и второй гол «Ливерпуля» не обошелся без активного участия Мо. Вообще-то он должен был забивать сам — после фирменного перевода Александера-Арнолда на Робертсона и скидки шотландца в центр. Но Викарио выручил, а на добивании отличился забивший во втором туре подряд Робертсон. С багажом в 274 матча в АПЛ прежде защитнику такое не удавалось, так что можно констатировать: даже перед окончанием эпохи Клоппа его игроки способны на что-то уникальное.

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«Тоттенхэм» же на фоне действительно раскрепостившихся красных оказался несостоятелен. Даже в ситуации, когда его мотивация вроде бы должна была быть выше. Поражения «Астон Виллы» в Брайтоне возвращало «шпор» в гонку за лигочемпионским пропуском, но «Ливерпуль» безжалостно растоптал надежды лондонцев. Тут уже никакие отложенные матчи не помогут. Тем более речь об игре с «Манчестер Сити». Верить в команду Ангелоса Постекоглу в данной встрече могут только самые отчаянные люди или поклонники «Арсенала».

Им помощь злейшего врага пригодится, но как на нее рассчитывать, если на решающем отрезке «Тоттенхэм» получает четыре поражения от «Ньюкасла», «Арсенала», «Челси» и теперь — от «Ливерпуля»?! Соперники, конечно, как на подбор, только это и есть тест на соответствие уровню амбиций. Но, наверное, возможности и запас прочности «шпор» просто переоценили, очаровавшись атакующим стилем Постекоглу, который на определенном этапе даже заставил забыть об уходе Кейна. Только на всю дистанцию «шпор» не хватило.

А «Ливерпуль» — пусть его шансы на титул и близки к нулю — порадовал и своих болельщиков, и персонально Клоппа. Когда Эллиотт к результативному навесу на Гакпо добавил шикарное попадание в «девятку» (после передачи Салаха!), на лице Юргена сияла широченная улыбка, и он аплодировал команде вместе с трибунами. А где-то в Бирмингеме, наверное, впервые за вечер улыбнулся Унаи Эмери. После кошмарной недели с проигрышем «Олимпиакосу» в полуфинале Лиги конференций и воскресной осечки в АПЛ «Астон Вилла» все равно стала ближе к историческому прорыву в Лигу чемпионов.