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Холанн недоволен заменой — Гвардиола оставил его без пента-трика. «Арсенал» первый, но «Ман Сити» — фаворит

Покер Холанна помог «Манчестер Сити» разгромить «Вулверхэмптон»
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Эрлинг Холанн недоволен решение Хосепа Гвардиолы заменить его.
Фото Reuters
Два претендента на титул чемпиона Англии выиграли с крупным счетом.

Разгром на заказ

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
04 мая, 14:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
3:0
Борнмут

Математика — наука точная, но когда говорят о наличии у кого-то математических шансов, фактически это свидетельствует об отсутствии реальных возможностей чего-либо добиться. В контексте чемпионской гонки в АПЛ — все это про «Ливерпуль». На прошлой неделе красные по итогам матчей с «Эвертоном» (0:2) и «Вест Хэмом» (2:2) потеряли пять очков, которыми перед стартом очередного тура измерялось отставание команды Юргена Клоппа от «Арсенала».

По сути, «канониры» — единственные, кто способен увести титул из-под носа имеющего игру в запасе «Манчестер Сити». А так как права на ошибку у лондонцев нет, придавивший их груз ответственности чувствовался даже со стороны. В первом тайме это проявлялось в реализации моментов. При 16 ударах только за первые 45 минут и при итоговом показателе 3,98 xG красно-белые поражали Микеля Артету промахами из убойных позиций. А после перерыва в действия хозяев добавились редкие, но крайне неприятные ошибки при выходе из обороны. Например, после обреза Троссара и выпада Соланке пришлось выручать Райе.

Футболисты &laquo;Арсенала&raquo; Букайо Сака, Деклан Райс и&nbsp;Вильям Салиба после победы над &laquo;Тоттенхэмом&raquo;. «Арсенал» на ровном месте придумал проблемы в дерби с «Тоттенхэмом». Но остался в гонке за титул

И все же класс «Арсенала» сказался, а снова выдавший отличную игру Хаверц заработал пенальти, зацепившись за ногу голкипера. ВАР поддержал арбитра, и Сака открыл счет. А почти успокоили болельщиков уже по ходу второго тайма Райс и Троссар. Первый в непростой ситуации классно сориентировался и отдал изящный пас шведкой. Второй — пустил мяч в противоход вратарю. Когда же забил «Борнмут», судьи увидели фол на вратаре «Арсенала».

По отмененным голам в итоге зафиксировали равенство из-за офсайда у классно попавшего с лета в «девятку» Габриэла Магальянса. Но третий гол от раскрепостившихся «канониров» никуда не делся, а уровень взаимопонимания добивших гостей Габриэла Жезуса и Райса — высший пилотаж. Свое дело «Арсенал» сделал, и перешел в режим ожидание итогов закрывавшего субботнюю программу тура матча «Ман Сити».

Эрлинг Холанн празднует четвертый гол вместе с Бернарду Силвой и Филом Фоденом.
Фото Reuters

Стадион для хет-триков

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
04 мая, 19:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
5:1
Вулверхэмптон

«Сити» тоже взял свое и выиграл шестой матч подряд, начав с реализованного Холанном пенальти. Но, в отличие от «Арсенала», «горожане» не стали затягивать до концовки первого тайма. К перерыву разбушевавшийся норвежец оформил хет-трик. Тридцатый в истории «Этихада» — самой урожайной арены АПЛ. Да, два гола забиты с пенальти, но второй 11-метровый Эрлинг сам же и заработал. Он лишь третий — после Майкла Оуэна и Энди Коула — игрок лиги, отличавшийся трижды за первые 45 минут.

А вот бывшего футболиста «Ман Сити» Габриэла Жезуса переплюнуть не удалось. Тот послал мяч в сетку четыре раза к 53-й минуте. Холанну потребовалось 54, но это точно был самый красивый гол матча. Эдерсон спустя минуту после результативной ошибки начал голевую атаку пасом в центр поля, откуда Фоден забросил мяч Холанну, а тот — поймав на замахе защитника — исполнил идеальный обводящий удар под дальнюю штангу.

Хосеп Гвардиола, Микель Артета и&nbsp;Юрген Клопп. Чемпионская гонка в АПЛ в самом разгаре. «Ливерпуль» сойдет с дистанции после следующего тура?

Запахло пентатриком. Уже вторым в сезоне, ведь в феврале скандинав отгрузил пять мячей в кубковом матче «Лутону». Но этому не дали состояться два человека. Сначала — голкипер «Вулверхэмптона» Виктор Са, который вытянул сложнейший мяч из-под перекладины. Потом — Хосеп Гвардиола, который решил заменить своего снайпера на 82-й минуте. Холанн был недоволен. Он, конечно, не вел себя, как Салах в прошлом туре, но явно сказал несколько фраз на нелитературном норвежском, прежде чем все же отправиться на скамейку, где он тоже не скрывал разочарования. Зато после игры, отвечая в эфире Sky на вопрос о чемпионской гонке, не сумевший сдержать улыбку Эрлинг выдал: «У меня за спиной не самый плохой тренер».

Возможно, в душе небольшая обида и осталась, но это точно не конфликт. И даже не намек на него. К тому же Пеп, объяснив недовольство Эрлинга постоянными захватами защитников и бездействием судей и добавивший, что Холанн сейчас счастлив, знает, что делает. Заменивший норвежца Альварес забил практически мгновенно. А Эрлинг будет злее на финишном отрезке, где «Сити» с игрой в запасе остается фаворитом. С такими «горожанами» и «Арсеналом» у «Ливерпуля» просто нет шансов, независимо от результата воскресной игры с «Тоттенхэмом».

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Борнмут
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Сити
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 36 26 5 5 88-28 83
2
 Ман. Сити 35 25 7 3 87-33 82
3
 Ливерпуль 35 22 9 4 77-36 75
4
 Астон Вилла 35 20 7 8 73-52 67
5
 Тоттенхэм 34 18 6 10 67-54 60
6
 Ньюкасл 35 17 5 13 78-56 56
7
 МЮ 34 16 6 12 52-51 54
8
 Челси 34 14 9 11 65-59 51
9
 Вест Хэм 35 13 10 12 56-65 49
10
 Борнмут 36 13 9 14 52-63 48
11
 Вулверхэмптон 36 13 7 16 49-60 46
12
 Фулхэм 36 12 8 16 51-55 44
13
 Брайтон 34 11 11 12 52-57 44
14
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 45-57 40
15
 Эвертон 36 12 9 15 38-49 39
16
 Брентфорд 36 9 9 18 52-60 36
17
 Нот. Форест 36 8 9 19 45-63 29
18
 Лутон Таун 36 6 8 22 49-78 26
19
 Бернли 36 5 9 22 39-74 24
20
 Шеффилд Юн. 36 3 7 26 35-100 16
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
3.05 22:00
Лутон Таун – Эвертон
 1 : 1
4.05 14:30
Арсенал – Борнмут
 3 : 0
4.05 17:00
Брентфорд – Фулхэм
 0 : 0
4.05 17:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 4
4.05 17:00
Шеффилд Юн. – Нот. Форест
 1 : 3
4.05 19:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 5 : 1
5.05 16:00
Брайтон – Астон Вилла
 - : -
5.05 16:00
Челси – Вест Хэм
 - : -
5.05 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
6.05 22:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 20
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 26 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 31 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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