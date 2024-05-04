Холанн недоволен заменой — Гвардиола оставил его без пента-трика. «Арсенал» первый, но «Ман Сити» — фаворит
Разгром на заказ
Математика — наука точная, но когда говорят о наличии у кого-то математических шансов, фактически это свидетельствует об отсутствии реальных возможностей чего-либо добиться. В контексте чемпионской гонки в АПЛ — все это про «Ливерпуль». На прошлой неделе красные по итогам матчей с «Эвертоном» (0:2) и «Вест Хэмом» (2:2) потеряли пять очков, которыми перед стартом очередного тура измерялось отставание команды Юргена Клоппа от «Арсенала».
По сути, «канониры» — единственные, кто способен увести титул из-под носа имеющего игру в запасе «Манчестер Сити». А так как права на ошибку у лондонцев нет, придавивший их груз ответственности чувствовался даже со стороны. В первом тайме это проявлялось в реализации моментов. При 16 ударах только за первые 45 минут и при итоговом показателе 3,98 xG красно-белые поражали Микеля Артету промахами из убойных позиций. А после перерыва в действия хозяев добавились редкие, но крайне неприятные ошибки при выходе из обороны. Например, после обреза Троссара и выпада Соланке пришлось выручать Райе.
И все же класс «Арсенала» сказался, а снова выдавший отличную игру Хаверц заработал пенальти, зацепившись за ногу голкипера. ВАР поддержал арбитра, и Сака открыл счет. А почти успокоили болельщиков уже по ходу второго тайма Райс и Троссар. Первый в непростой ситуации классно сориентировался и отдал изящный пас шведкой. Второй — пустил мяч в противоход вратарю. Когда же забил «Борнмут», судьи увидели фол на вратаре «Арсенала».
По отмененным голам в итоге зафиксировали равенство из-за офсайда у классно попавшего с лета в «девятку» Габриэла Магальянса. Но третий гол от раскрепостившихся «канониров» никуда не делся, а уровень взаимопонимания добивших гостей Габриэла Жезуса и Райса — высший пилотаж. Свое дело «Арсенал» сделал, и перешел в режим ожидание итогов закрывавшего субботнюю программу тура матча «Ман Сити».
Стадион для хет-триков
«Сити» тоже взял свое и выиграл шестой матч подряд, начав с реализованного Холанном пенальти. Но, в отличие от «Арсенала», «горожане» не стали затягивать до концовки первого тайма. К перерыву разбушевавшийся норвежец оформил хет-трик. Тридцатый в истории «Этихада» — самой урожайной арены АПЛ. Да, два гола забиты с пенальти, но второй 11-метровый Эрлинг сам же и заработал. Он лишь третий — после Майкла Оуэна и Энди Коула — игрок лиги, отличавшийся трижды за первые 45 минут.
А вот бывшего футболиста «Ман Сити» Габриэла Жезуса переплюнуть не удалось. Тот послал мяч в сетку четыре раза к 53-й минуте. Холанну потребовалось 54, но это точно был самый красивый гол матча. Эдерсон спустя минуту после результативной ошибки начал голевую атаку пасом в центр поля, откуда Фоден забросил мяч Холанну, а тот — поймав на замахе защитника — исполнил идеальный обводящий удар под дальнюю штангу.
Запахло пентатриком. Уже вторым в сезоне, ведь в феврале скандинав отгрузил пять мячей в кубковом матче «Лутону». Но этому не дали состояться два человека. Сначала — голкипер «Вулверхэмптона» Виктор Са, который вытянул сложнейший мяч из-под перекладины. Потом — Хосеп Гвардиола, который решил заменить своего снайпера на 82-й минуте. Холанн был недоволен. Он, конечно, не вел себя, как Салах в прошлом туре, но явно сказал несколько фраз на нелитературном норвежском, прежде чем все же отправиться на скамейку, где он тоже не скрывал разочарования. Зато после игры, отвечая в эфире Sky на вопрос о чемпионской гонке, не сумевший сдержать улыбку Эрлинг выдал: «У меня за спиной не самый плохой тренер».
Возможно, в душе небольшая обида и осталась, но это точно не конфликт. И даже не намек на него. К тому же Пеп, объяснив недовольство Эрлинга постоянными захватами защитников и бездействием судей и добавивший, что Холанн сейчас счастлив, знает, что делает. Заменивший норвежца Альварес забил практически мгновенно. А Эрлинг будет злее на финишном отрезке, где «Сити» с игрой в запасе остается фаворитом. С такими «горожанами» и «Арсеналом» у «Ливерпуля» просто нет шансов, независимо от результата воскресной игры с «Тоттенхэмом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|36
|26
|5
|5
|88-28
|83
|
2
|Ман. Сити
|35
|25
|7
|3
|87-33
|82
|
3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77-36
|75
|
4
|Астон Вилла
|35
|20
|7
|8
|73-52
|67
|
5
|Тоттенхэм
|34
|18
|6
|10
|67-54
|60
|
6
|Ньюкасл
|35
|17
|5
|13
|78-56
|56
|
7
|МЮ
|34
|16
|6
|12
|52-51
|54
|
8
|Челси
|34
|14
|9
|11
|65-59
|51
|
9
|Вест Хэм
|35
|13
|10
|12
|56-65
|49
|
10
|Борнмут
|36
|13
|9
|14
|52-63
|48
|
11
|Вулверхэмптон
|36
|13
|7
|16
|49-60
|46
|
12
|Фулхэм
|36
|12
|8
|16
|51-55
|44
|
13
|Брайтон
|34
|11
|11
|12
|52-57
|44
|
14
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|45-57
|40
|
15
|Эвертон
|36
|12
|9
|15
|38-49
|39
|
16
|Брентфорд
|36
|9
|9
|18
|52-60
|36
|
17
|Нот. Форест
|36
|8
|9
|19
|45-63
|29
|
18
|Лутон Таун
|36
|6
|8
|22
|49-78
|26
|
19
|Бернли
|36
|5
|9
|22
|39-74
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|36
|3
|7
|26
|35-100
|16
|3.05
|22:00
|
Лутон Таун – Эвертон
|1 : 1
|4.05
|14:30
|
Арсенал – Борнмут
|3 : 0
|4.05
|17:00
|
Брентфорд – Фулхэм
|0 : 0
|4.05
|17:00
|
Бернли – Ньюкасл
|1 : 4
|4.05
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Нот. Форест
|1 : 3
|4.05
|19:30
|
Ман. Сити – Вулверхэмптон
|5 : 1
|5.05
|16:00
|
Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|5.05
|16:00
|
Челси – Вест Хэм
|- : -
|5.05
|18:30
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|- : -
|6.05
|22:00
|
Кр. Пэлас – МЮ
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|20
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|26
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|31
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7