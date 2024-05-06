Кто станет чемпионом АПЛ? Все в руках «Манчестер Сити», а «Ливерпулю» поможет только чудо

«Арсенал» в режиме ожидания.

В АПЛ одна из самых интересных чемпионских гонок за последние годы. Хотя до конца сезона еще несколько туров, претендентов на титул сразу три. Разберемся подробнее с их шансами на успех.

«Арсенал» вынужден ждать ошибки «Сити»

Лондонцы идут к чемпионству не первый сезон, но именно в этом году шансы на титул самые осязаемые. Команда Артеты с декабря практически не оступается — у нее всего одно поражение и одна ничья в 16 (!) последних матчах АПЛ. Разумеется, такие космические результаты вывели «Арсенал» на первое место.

Осталось пройти совсем немного — «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Учитывая текущую форму обеих команд, «Арсеналу» по силам взять шесть очков в этих встречах. Но этого может не хватить для трофея, ведь у «канониров» есть большая проблема — «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола вообще не проигрывает в АПЛ с начала декабря и имеет игру в запасе по отношению к «Арсеналу». Так что все, что может сделать Артета, — это победить в двух следующих турах и ждать, что «горожане» оступятся — две ничьи или одно поражение подойдут.

«Манчестер Сити» может рассчитывать только на себя

Скажем откровенно — чемпионство в руках «Манчестер Сити». Математически все зависит от команды Пепа Гвардиолы — на данный момент она занимает второе место в таблице АПЛ с отрывом в одно очко, но имеет игру в запасе. Добытые девять баллов (или даже семь) гарантируют очередной трофей.

Реально ли добыть столько очков? Вполне. Из соперников — «Фулхэм», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм», три победы в этих матчах по силам команде Гвардиолы. С одним лишь маленьким примечанием — игра со «шпорами» в гостях в рамках АПЛ является для «Сити» огромной проблемой. «Горожане» с 2020-го не могут забить на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», зато неизменно пропускают — и именно сюда придется ехать совсем скоро. Проигрывать Пепу нельзя, если только он не хочет зависеть от соперников «Арсенала».

«Ливерпулю» поможет только чудо

Убедительной домашней победой над «Тоттенхэмом» команда Клоппа оставила себя в чемпионской гонке, но только математически. «Ливерпуль» сейчас отстает от первого места на пять очков — нетрудно посчитать, что в оставшихся двух турах «Арсенал» должен проиграть дважды, «Сити» должен победить не больше одного раза, а сами красные — выиграть обе оставшиеся в АПЛ встречи, чтобы забрать титул.

Самой выполнимой частью этого плана можно назвать победы «Ливерпуля» — играть им с «Астон Виллой» и «Вулверхэмптоном», шансы есть. А вот поставить на то, что «Арсенал» проиграет оба оставшихся матча, уже сложнее. То же самое можно сказать и про «Сити» — трудно представить, что в играх с «Фулхэмом», «Вест Хэмом» и «Тоттенхэмом» Гвардиола наберет меньше шести очков. Но исключать, конечно, ничего нельзя, и на «Энфилде» до последнего будут верить в успех.