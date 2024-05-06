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Сегодня, 10:30

Кто станет чемпионом АПЛ? Все в руках «Манчестер Сити», а «Ливерпулю» поможет только чудо

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Микель Артета, Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп
Микель Артета, Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп.
«Арсенал» в режиме ожидания.

В АПЛ одна из самых интересных чемпионских гонок за последние годы. Хотя до конца сезона еще несколько туров, претендентов на титул сразу три. Разберемся подробнее с их шансами на успех.

Эрлинг Холанн недоволен решением Хосепа Гвардиолы заменить его. Холанн недоволен заменой — Гвардиола оставил его без пента-трика. «Арсенал» первый, но «Ман Сити» — фаворит

«Арсенал» вынужден ждать ошибки «Сити»

Лондонцы идут к чемпионству не первый сезон, но именно в этом году шансы на титул самые осязаемые. Команда Артеты с декабря практически не оступается — у нее всего одно поражение и одна ничья в 16 (!) последних матчах АПЛ. Разумеется, такие космические результаты вывели «Арсенал» на первое место.

Осталось пройти совсем немного — «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Учитывая текущую форму обеих команд, «Арсеналу» по силам взять шесть очков в этих встречах. Но этого может не хватить для трофея, ведь у «канониров» есть большая проблема — «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола вообще не проигрывает в АПЛ с начала декабря и имеет игру в запасе по отношению к «Арсеналу». Так что все, что может сделать Артета, — это победить в двух следующих турах и ждать, что «горожане» оступятся — две ничьи или одно поражение подойдут.

Матчи команд топ-3 в АПЛ

«Манчестер Сити» может рассчитывать только на себя

Скажем откровенно — чемпионство в руках «Манчестер Сити». Математически все зависит от команды Пепа Гвардиолы — на данный момент она занимает второе место в таблице АПЛ с отрывом в одно очко, но имеет игру в запасе. Добытые девять баллов (или даже семь) гарантируют очередной трофей.

Реально ли добыть столько очков? Вполне. Из соперников — «Фулхэм», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм», три победы в этих матчах по силам команде Гвардиолы. С одним лишь маленьким примечанием — игра со «шпорами» в гостях в рамках АПЛ является для «Сити» огромной проблемой. «Горожане» с 2020-го не могут забить на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», зато неизменно пропускают — и именно сюда придется ехать совсем скоро. Проигрывать Пепу нельзя, если только он не хочет зависеть от соперников «Арсенала».

Мохамед Салах (второй слева) вместе с&nbsp;одноклубниками празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Тоттенхэма&raquo;. Неделю назад Салах поругался с Клоппом. Теперь Мо и «Ливерпуль» похоронили надежды «Тоттенхэма» на Лигу чемпионов

«Ливерпулю» поможет только чудо

Убедительной домашней победой над «Тоттенхэмом» команда Клоппа оставила себя в чемпионской гонке, но только математически. «Ливерпуль» сейчас отстает от первого места на пять очков — нетрудно посчитать, что в оставшихся двух турах «Арсенал» должен проиграть дважды, «Сити» должен победить не больше одного раза, а сами красные — выиграть обе оставшиеся в АПЛ встречи, чтобы забрать титул.

Самой выполнимой частью этого плана можно назвать победы «Ливерпуля» — играть им с «Астон Виллой» и «Вулверхэмптоном», шансы есть. А вот поставить на то, что «Арсенал» проиграет оба оставшихся матча, уже сложнее. То же самое можно сказать и про «Сити» — трудно представить, что в играх с «Фулхэмом», «Вест Хэмом» и «Тоттенхэмом» Гвардиола наберет меньше шести очков. Но исключать, конечно, ничего нельзя, и на «Энфилде» до последнего будут верить в успех.

Топ-3 турнирной таблицы АПЛ
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 36 26 5 5 88-28 83
2
 Ман. Сити 35 25 7 3 87-33 82
3
 Ливерпуль 36 23 9 4 81-38 78
4
 Астон Вилла 36 20 7 9 73-53 67
5
 Тоттенхэм 35 18 6 11 69-58 60
6
 Ньюкасл 35 17 5 13 78-56 56
7
 Челси 35 15 9 11 70-59 54
8
 МЮ 34 16 6 12 52-51 54
9
 Вест Хэм 36 13 10 13 56-70 49
10
 Борнмут 36 13 9 14 52-63 48
11
 Брайтон 35 12 11 12 53-57 47
12
 Вулверхэмптон 36 13 7 16 49-60 46
13
 Фулхэм 36 12 8 16 51-55 44
14
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 45-57 40
15
 Эвертон 36 12 9 15 38-49 39
16
 Брентфорд 36 9 9 18 52-60 36
17
 Нот. Форест 36 8 9 19 45-63 29
18
 Лутон Таун 36 6 8 22 49-78 26
19
 Бернли 36 5 9 22 39-74 24
20
 Шеффилд Юн. 36 3 7 26 35-100 16
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.05 22:00
Лутон Таун – Эвертон
 1 : 1
4.05 14:30
Арсенал – Борнмут
 3 : 0
4.05 17:00
Брентфорд – Фулхэм
 0 : 0
4.05 17:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 4
4.05 17:00
Шеффилд Юн. – Нот. Форест
 1 : 3
4.05 19:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 5 : 1
5.05 16:00
Брайтон – Астон Вилла
 1 : 0
5.05 16:00
Челси – Вест Хэм
 5 : 0
5.05 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 4 : 2
6.05 22:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 20
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Энтони Гордон

Энтони Гордон

Ньюкасл Юнайтед

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 27 1 9
Родри

Родри

Манчестер Сити

 31 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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