Гвардиола отказал Палмеру, и теперь тот будет мстить. Холанн готов ответить?
Этот европейский уик-энд не богат на громкие вывески. Однако в сильнейшей лиге мира, АПЛ, почти каждую неделю есть особенный матч. На этой неделе таким стал поединок «Челси» и «Манчестер Сити», и в этом противостоянии нас ожидает целый набор интересных интриг.
Холанн снова в дикой форме
Сразу стоит оговориться — «дикая форма» Холанна слегка отличается от оной у других нападающих. Норвежец и в обычном состоянии почти недостижим для остальных, в этом сезоне у него 15 голов в 15 матчах АПЛ и Лиги чемпионов. Однако даже при такой космической статистике кто-то говорит о спаде.
Эрлин не забивал три матча подряд — не смог поразить ворота «Вулвз», «Лейпцига» и «Арсенала». А так как в двух из этих игр «Сити» уступил (что для него совсем нехарактерно), этот отрезок показался целой вечностью — на деле же норвежец не забивал примерно две недели.
Но надолго сухая серия не затянулась. Дубль Кипру за сборную, победный гол «Брайтону», два мяча для «Янг Бойз», 2+1 в дерби с «МЮ» — это все за три недели. В день матча с «Челси» будет ровно месяц с момента двух голов в ворота Кипра, так что если Эрлинкрасиво «пришьет» синих, то можно будет хвастаться убийственным результатом за конкретный отрезок.
У «Челси» есть свой Холанн?
Конечно, нет. В «Челси» и ранее мало кому из форвардов удавалось показывать крутые результаты (исключение — Дидье Дрогба), сейчас же все совсем печально. Считать триллионы, которые Тодд Боэли вложил в трансферы, — уже моветон. При всем при этом нападающих у Почеттино всего три, и один из них (Бройя) травмирован.
В его отсутствие позицию занимают разные люди — Николас Джексон (купили летом у«Вильярреала»), иногда Коул Палмер (воспитанник «Сити», о нем позже). Сказать, что это прямо плохо, нельзя — Николас в прошлом туре вообще казнил «Тоттенхэм», оформив хет-трик и сбросив «шпор» с первого места. Кстати, об этом.
Почеттино скинул Постекоглу с трона. С Пепом провернет тот же фокус?
Разгром «Тоттенхэма» со счетом 4:1 в дерби — одна из главных сенсаций последних недель. Анге Постекоглу поставил такой симпатичный футбол и дал такой убойный результат (промежуточное первое место при живых «Сити» и «Арсенале»), что «Челси», влачащий пока жизнь середняка, для него как соперник не рассматривался.
Все изменили две красные карточки «Тоттенхэма» — оставшись вдевятером, команда не совладала с синими. Но игру «Челси» показывал просто отвратительную и трусливую, будто двух игроков удалили у них. Все было настолько плохо, что болельщики даже запустили хештег в соцсетях с призывом отправить Почеттино в отставку, а разгром в дерби не доставил никому никакого удовольствия.
Так что обманываться этим результатом не стоит. По всем котировкам, да и просто по здравому смыслу, Пеп и «Сити» - железные фавориты.
«Сити» без Де Брейне существует
Бельгиец прочно ассоциируется с «горожанами», но есть проблема — он травмирован с начала сезона. Если смотреть на результат, то отличий почти нет — «Сити» так же побеждает без Кевина Де Брейне и так же громит соперников. Хотя немного уникальные для Гвардиолы два поражения подряд в АПЛ тоже есть — но можно ли их привязать к отсутствию легендарного полузащитника? Кто знает...
По игре тоже мало что изменилось. В первую очередь благодаря Альваресу — чемпион мира шикарно воспользовался предоставленной возможностью и уже сейчас вполне себе заменяет КДБ. Нет, до оригинала еще далеко, да и игроки они разного стиля — но часть функций бельгийца Хулиан на себя взял, плюс добавил кое-что от себя.
Пока нет Кевина, а команда справляется, «горожане», вероятно, задумываются о замене. Осенью были инсайды, что Пеп засматривается на Джамала Мусиалу из «Баварии» как на наследника великого бельгийца, а совсем недавно появилась информация, что «Сити» готов продать Де Брейне в Саудовскую Аравию. Эпоха заканчивается? Посмотрим, как Гвардиола справится на этот раз — с «Челси».
Палмер против учителя
Конечно, главная история в противостоянии — Коул Палмер против бывшей команды. 21-летний воспитанник «Сити» хотел больше игрового времени, но Гвардиола не смог ему это гарантировать. Тогда англичанин ушел в «Челси» (обошелся синим в 47 миллионов евро) и внезапно быстро стал лидером команды.
Полузащитник пока провел не так много времени в основе, но нет сомнений, что это скоро изменится. У Палмера не только замечательная статистика (забивал в каждом турнире, где участвовал), но и большое влияние на созидание команды, а также шикарные лидерские качества. Есть иллюстрация: после матча с «Тоттенхэмом» Джексон (оформивший хет-трик) и Палмер давали интервью английскому ТВ, и Коул сказал, что Николасу еще естькуда расти и надо еще больше тренироваться. Говорил без иронии. Палмер и Джексон, если что, примерно одного возраста — 21 и 22 года соответственно. И такие наставления!
Нет сомнений, что сильный в игровом плане и в ментальном Палмер попробует доказать Пепу, что тот зря не поставил его в основу. Вопрос в том, какое влияние это окажет на игру, пойдет в плюс или в минус. Но в любом случае будет интересно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|11
|9
|0
|2
|28-8
|27
|
2
|Арсенал
|12
|8
|3
|1
|26-10
|27
|
3
|Тоттенхэм
|12
|8
|2
|2
|24-15
|26
|
4
|Ливерпуль
|11
|7
|3
|1
|24-10
|24
|
5
|Астон Вилла
|11
|7
|1
|3
|26-16
|22
|
6
|МЮ
|12
|7
|0
|5
|13-16
|21
|
7
|Ньюкасл
|12
|6
|2
|4
|27-13
|20
|
8
|Брайтон
|11
|5
|3
|3
|24-20
|18
|
9
|Брентфорд
|11
|4
|4
|3
|19-14
|16
|
10
|Челси
|11
|4
|3
|4
|17-12
|15
|
11
|Вулверхэмптон
|12
|4
|3
|5
|16-20
|15
|
12
|Кр. Пэлас
|12
|4
|3
|5
|12-16
|15
|
13
|Вест Хэм
|11
|4
|2
|5
|18-20
|14
|
14
|Эвертон
|12
|4
|2
|6
|14-17
|14
|
15
|Нот. Форест
|11
|3
|4
|4
|12-15
|13
|
16
|Фулхэм
|11
|3
|3
|5
|9-17
|12
|
17
|Борнмут
|12
|2
|3
|7
|11-27
|9
|
18
|Лутон Таун
|12
|1
|3
|8
|10-22
|6
|
19
|Бернли
|12
|1
|1
|10
|9-30
|4
|
20
|Шеффилд Юн.
|11
|1
|1
|9
|9-30
|4
|11.11
|15:30
|
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
|2 : 1
|11.11
|18:00
|
Арсенал – Бернли
|3 : 1
|11.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Эвертон
|2 : 3
|11.11
|18:00
|
МЮ – Лутон Таун
|1 : 0
|11.11
|20:30
|
Борнмут – Ньюкасл
|2 : 0
|12.11
|17:00
|
Астон Вилла – Фулхэм
|- : -
|12.11
|17:00
|
Брайтон – Шеффилд Юн.
|- : -
|12.11
|17:00
|
Ливерпуль – Брентфорд
|- : -
|12.11
|17:00
|
Вест Хэм – Нот. Форест
|- : -
|12.11
|19:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|8
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Жереми Доку
Манчестер Сити
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|11
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|9
|1
|3
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|11
|1
|2