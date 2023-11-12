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Сегодня, 14:30

Гвардиола отказал Палмеру, и теперь тот будет мстить. Холанн готов ответить?

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Коул Палмер и Эрлин Холанн
Коул Палмер и Эрлин Холанн.
Фото Getty Images, Reuters
Битва «Челси» и «Ман Сити» будет увлекательной.

Этот европейский уикнд не богат на громкие вывески. Однако в сильнейшей лиге мира, АПЛ, почти каждую неделю есть особенный матч. На этой неделе таким стал поединок «Челси» и «Манчестер Сити», и в этом противостоянии нас ожидает целый набор интересных интриг.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
12 нояб, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Манчестер Сити

Холанн снова в дикой форме

Сразу стоит оговориться — «дикая форма» Холанна слегка отличается от оной у других нападающих. Норвежец и в обычном состоянии почти недостижим для остальных, в этом сезоне у него 15 голов в 15 матчах АПЛ и Лиги чемпионов. Однако даже при такой космической статистике кто-то говорит о спаде.

Эрлин не забивал три матча подряд — не смог поразить ворота «Вулвз», «Лейпцига» и «Арсенала». А так как в двух из этих игр «Сити» уступил (что для него совсем нехарактерно), этот отрезок показался целой вечностью — на деле же норвежец не забивал примерно две недели.

Но надолго сухая серия не затянулась. Дубль Кипру за сборную, победный гол «Брайтону», два мяча для «Янг Бойз», 2+1 в дерби с «МЮ» — это все за три недели. В день матча с «Челси» будет ровно месяц с момента двух голов в ворота Кипра, так что если Эрлинкрасиво «пришьет» синих, то можно будет хвастаться убийственным результатом за конкретный отрезок.

Футболист Коул Палмер
Коул Палмер.
Фото AFP

У «Челси» есть свой Холанн?

Конечно, нет. В «Челси» и ранее мало кому из форвардов удавалось показывать крутые результаты (исключение — Дидье Дрогба), сейчас же все совсем печально. Считать триллионы, которые Тодд Боэли вложил в трансферы, — уже моветон. При всем при этом нападающих у Почеттино всего три, и один из них (Бройя) травмирован.

В его отсутствие позицию занимают разные люди — Николас Джексон (купили летом у«Вильярреала»), иногда Коул Палмер (воспитанник «Сити», о нем позже). Сказать, что это прямо плохо, нельзя — Николас в прошлом туре вообще казнил «Тоттенхэм», оформив хет-трик и сбросив «шпор» с первого места. Кстати, об этом.

Коул Палмер. «Челси» заплатил почти 50 миллионов за игрока, у которого менее 500 сыгранных минут в АПЛ. Это сумасшествие или новая реальность?

Почеттино скинул Постекоглу с трона. С Пепом провернет тот же фокус?

Разгром «Тоттенхэма» со счетом 4:1 в дерби — одна из главных сенсаций последних недель. Анге Постекоглу поставил такой симпатичный футбол и дал такой убойный результат (промежуточное первое место при живых «Сити» и «Арсенале»), что «Челси», влачащий пока жизнь середняка, для него как соперник не рассматривался.

Все изменили две красные карточки «Тоттенхэма» — оставшись вдевятером, команда не совладала с синими. Но игру «Челси» показывал просто отвратительную и трусливую, будто двух игроков удалили у них. Все было настолько плохо, что болельщики даже запустили хештег в соцсетях с призывом отправить Почеттино в отставку, а разгром в дерби не доставил никому никакого удовольствия.

Так что обманываться этим результатом не стоит. По всем котировкам, да и просто по здравому смыслу, Пеп и «Сити» - железные фавориты.

Футболист Кевин Де Брейне
Кевин Де Брейне.
Фото Global Look Press

«Сити» без Де Брейне существует

Бельгиец прочно ассоциируется с «горожанами», но есть проблема — он травмирован с начала сезона. Если смотреть на результат, то отличий почти нет — «Сити» так же побеждает без Кевина Де Брейне и так же громит соперников. Хотя немного уникальные для Гвардиолы два поражения подряд в АПЛ тоже есть — но можно ли их привязать к отсутствию легендарного полузащитника? Кто знает...

По игре тоже мало что изменилось. В первую очередь благодаря Альваресу — чемпион мира шикарно воспользовался предоставленной возможностью и уже сейчас вполне себе заменяет КДБ. Нет, до оригинала еще далеко, да и игроки они разного стиля — но часть функций бельгийца Хулиан на себя взял, плюс добавил кое-что от себя.

Пока нет Кевина, а команда справляется, «горожане», вероятно, задумываются о замене. Осенью были инсайды, что Пеп засматривается на Джамала Мусиалу из «Баварии» как на наследника великого бельгийца, а совсем недавно появилась информация, что «Сити» готов продать Де Брейне в Саудовскую Аравию. Эпоха заканчивается? Посмотрим, как Гвардиола справится на этот раз — с «Челси».

Эрлин Холанн, Килиан Мбаппе. Холанн и Мбаппе — новые Месси и Роналду. Что может помешать новому великому соперничеству?

Палмер против учителя

Конечно, главная история в противостоянии — Коул Палмер против бывшей команды. 21-летний воспитанник «Сити» хотел больше игрового времени, но Гвардиола не смог ему это гарантировать. Тогда англичанин ушел в «Челси» (обошелся синим в 47 миллионов евро) и внезапно быстро стал лидером команды.

Полузащитник пока провел не так много времени в основе, но нет сомнений, что это скоро изменится. У Палмера не только замечательная статистика (забивал в каждом турнире, где участвовал), но и большое влияние на созидание команды, а также шикарные лидерские качества. Есть иллюстрация: после матча с «Тоттенхэмом» Джексон (оформивший хет-трик) и Палмер давали интервью английскому ТВ, и Коул сказал, что Николасу еще естькуда расти и надо еще больше тренироваться. Говорил без иронии. Палмер и Джексон, если что, примерно одного возраста — 21 и 22 года соответственно. И такие наставления!

Нет сомнений, что сильный в игровом плане и в ментальном Палмер попробует доказать Пепу, что тот зря не поставил его в основу. Вопрос в том, какое влияние это окажет на игру, пойдет в плюс или в минус. Но в любом случае будет интересно.

Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 11 9 0 2 28-8 27
2
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
3
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
4
 Ливерпуль 11 7 3 1 24-10 24
5
 Астон Вилла 11 7 1 3 26-16 22
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 11 5 3 3 24-20 18
9
 Брентфорд 11 4 4 3 19-14 16
10
 Челси 11 4 3 4 17-12 15
11
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
12
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
13
 Вест Хэм 11 4 2 5 18-20 14
14
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 14
15
 Нот. Форест 11 3 4 4 12-15 13
16
 Фулхэм 11 3 3 5 9-17 12
17
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
18
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
19
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
20
 Шеффилд Юн. 11 1 1 9 9-30 4
Результаты / календарь
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38 тур
11.11 15:30
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
 2 : 1
11.11 18:00
Арсенал – Бернли
 3 : 1
11.11 18:00
Кр. Пэлас – Эвертон
 2 : 3
11.11 18:00
МЮ – Лутон Таун
 1 : 0
11.11 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 2 : 0
12.11 17:00
Астон Вилла – Фулхэм
 - : -
12.11 17:00
Брайтон – Шеффилд Юн.
 - : -
12.11 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
 - : -
12.11 17:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 - : -
12.11 19:30
Челси – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 11 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 9 1 3
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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