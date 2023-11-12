В АПЛ растет новая звезда. Фергюсон в 19 успел оформить самый юный хет-трик в истории лиги и отказать «МЮ» с «Ливерпулем»
Английский «Брайтон» в короткие сроки стал одной из главных кузниц талантов в Европе наравне с «Аяксом», «Бенфикой» и другими клубами. «Чайки» уже продали Кайседо, Макаллистера, Кукурелью, Уайта и других игроков на сумму более чем в 300 миллионов евро.
Обычно клуб включает на полную мощь скаутскую систему, покупая за копейки ноунеймов из других команд. И кажется, следующей звездной продажей «Брайтона» станет Эван Фергюсон. Ирландского нападающего уже хотят купить «МЮ», «Ман Сити» и «Ливерпуль», но 19-летний ирландец не так прост и выдерживает паузу, чтобы в нынешней команде как следует зарекомендовать себя.
Дебютировал во взрослом футболе в 14 лет, получает наставления от отца-футболиста
Путь Эвана схож с историей сотен других вундеркиндов. Его потенциал разглядели еще в детстве, когда он забивал за команды старших возрастов «Сент Кевин Бойз», выглядел уверенно против «Барселоны», а потом полюбился селекционерам дублинского «Богемианс». Уже в 14 лет он дебютировал за главную команду в товарищеском матче против «Челси».
«Я думаю, что «Челси» не знал, что ему всего 14 лет. Когда он вышел на поле, к нему относились как к обычному игроку», — говорит детский тренер Фергюсона Карл Ламбе. Помощник главного тренера «Богемианс» удивлялся, что лондонцы не начали работать над трансфером сразу после матча, учитывая их ресурсы и любовь к молодым талантам.
Развитию Эвана помогла универсальность, к которой его приучали с детства. Однажды команда Фергюсона «летела» «Барселоне» со счетом 5:0 на 10-й минуте, поэтому габаритного форварда переставили на позицию защитника — Эван успешно боролся за верховые мячи и укрепил оборону. Ламбе также отправлял юношу в центр поля, поэтому сейчас Фергюсон, играя в оттяжке и помогая в комбинациях «Брайтону», чувствует себя как рыба в воде.
Быстрому прогрессу Эвана способствовали гены: его отец Барри тоже профессиональный футболист, который играл защитника в английском «Ковентри». Правда, за основу он не провел ни одного матча: Фергюсона-старшего таскали по арендам, пока он не нашел себя в заштатном «Лонгфорд Таун». За ирландский клуб он провел более 100 матчей, забил 13 мячей и поиграл в квалификации Кубка УЕФА, пока в 29 лет не закончил с футболом из-за проблем с бедром.
Мы знакомы с историями, когда роль агентов и руководителей карьеры именитых футболистов берут их родственники. Иногда это приводит к печальным последствиям, окружение зачастую ориентирует игроков в сторону коммерции, что видно на примере Икарди или Мбаппе. Но есть и впечатляющий пример семьи Беллингема, благодаря грамотным решениям которой сейчас Джуд разрывает ла лигу и метит на «Золотой мяч». Взаимоотношения Эвана и Барри как раз из последней категории: отец привил мальцу любовь к футболу и оберегает от СМИ.
«Он не заставлял его часами тренироваться в шесть лет. Он просто позволил ребенку быть ребенком, расти со своими сверстниками и доверял тренерам», — сказал Алан Мэтьюз, друг семьи Фергюсонов и экс-тренер Барри в «Лонгфорд Таун». Фергюсон-старший доверился тренерам из «Сент Кевин Бойз» и отвозил маленького Эвана на тренировки, преодолевая за день под 200 километров.
Нравится Де Дзерби и оформил исторический хет-трик «Ньюкаслу»
В «Брайтон» Эван попал в 2021-м. Хотя среди других вариантов рассматривал «Ливерпуль», «Селтик», «Манчестер Юнайтед» и другие британские клубы. Однако вовремя сработал менеджер академии «Брайтона» Джон Морлинг, который знаком с отцом Эвана по работе в FAI (Международной авиационной федерации). В 16 лет он дебютировал за первую команду, выйдя на замену в Кубке английской лиги. Хотя по всем правилам Фергюсон мог переехать в АПЛ лишь по достижении 18 лет (все из-за Брекзита), но благодаря английским корням правило удалось обойти.
Тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби считает, что Эван — не типичный 18-летний юноша с большим потенциалом. «Поверьте, он действительно усердно работает, чтобы стать футболистом топ-уровня, и его волнуют не только голы. Он способен вырасти в невероятного игрока».
У Фергюсона классные физические данные, но сам он редко пользуется антропометрическим превосходством и вообще старается блюсти фэйр-плей. Ламбе говорил: «В январском матче с «Эвертоном» он получил желтую за тактический фол. Я впервые видел, чтобы Эван делал что-то подобное. Он был большим, но никогда не запугивал других людей. Мы говорим ему, что он может пользоваться своей силой чуть больше».
Отбросив голы в кубке «Папы Джонса» за U23, первый мяч Эвана во взрослом футболе случился 24 августа 2021 года в Кубке английской лиги — ирландец забил «Форест Грин Роверс». А под занавес календарного года, 31 декабря, Фергюсон пробил лондонский «Арсенал». Достижение достойное, ведь защита «канониров» в сочетании Габриэл — Салиба считается одной из лучших в Европе.
Адаптации Фергюсона помог уход Леандро Троссара — так единственным конкурентом 18-летнего забивалы стал нестабильный Дэнни Уэлбек. Де Дзерби регулярно выпускал Эвана на замену, иногда и в старте, а тот отплатил восемью голами за сезон. Новый розыгрыш ирландец начал еще круче: в четвертом туре удивил «Ньюкасл» победным хет-триком и стал всего лишь четвертым футболистом до 18 лет, сумевшим забить трижды в одном матче АПЛ (оказался в компании Майкла Оуэна, Робби Фаулера и Криса Барт-Уильямса).
Некоторые сравнивают Фергюсона с другим талантливым тинейджером «Брайтона» из прошлого — Аароном Конноли. В 2019-м он тоже мощно ворвался во взрослый футбол с дублем «Тоттенхэму», но позже переключился на дела любовные и сейчас пыхтит в «Халле» из чемпионшипа. У Фергюсона есть всего одно внефутбольное увлечение — гольф, который навредил карьере разве что Гарета Бэйла.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|11
|9
|0
|2
|28-8
|27
|
2
|Арсенал
|12
|8
|3
|1
|26-10
|27
|
3
|Тоттенхэм
|12
|8
|2
|2
|24-15
|26
|
4
|Ливерпуль
|11
|7
|3
|1
|24-10
|24
|
5
|Астон Вилла
|11
|7
|1
|3
|26-16
|22
|
6
|МЮ
|12
|7
|0
|5
|13-16
|21
|
7
|Ньюкасл
|12
|6
|2
|4
|27-13
|20
|
8
|Брайтон
|11
|5
|3
|3
|24-20
|18
|
9
|Брентфорд
|11
|4
|4
|3
|19-14
|16
|
10
|Челси
|11
|4
|3
|4
|17-12
|15
|
11
|Вулверхэмптон
|12
|4
|3
|5
|16-20
|15
|
12
|Кр. Пэлас
|12
|4
|3
|5
|12-16
|15
|
13
|Вест Хэм
|11
|4
|2
|5
|18-20
|14
|
14
|Эвертон
|12
|4
|2
|6
|14-17
|14
|
15
|Нот. Форест
|11
|3
|4
|4
|12-15
|13
|
16
|Фулхэм
|11
|3
|3
|5
|9-17
|12
|
17
|Борнмут
|12
|2
|3
|7
|11-27
|9
|
18
|Лутон Таун
|12
|1
|3
|8
|10-22
|6
|
19
|Бернли
|12
|1
|1
|10
|9-30
|4
|
20
|Шеффилд Юн.
|11
|1
|1
|9
|9-30
|4
|11.11
|15:30
|
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
|2 : 1
|11.11
|18:00
|
Арсенал – Бернли
|3 : 1
|11.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Эвертон
|2 : 3
|11.11
|18:00
|
МЮ – Лутон Таун
|1 : 0
|11.11
|20:30
|
Борнмут – Ньюкасл
|2 : 0
|12.11
|17:00
|
Астон Вилла – Фулхэм
|- : -
|12.11
|17:00
|
Брайтон – Шеффилд Юн.
|- : -
|12.11
|17:00
|
Ливерпуль – Брентфорд
|- : -
|12.11
|17:00
|
Вест Хэм – Нот. Форест
|- : -
|12.11
|19:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|8
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Жереми Доку
Манчестер Сити
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|11
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|9
|1
|3
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|11
|1
|2