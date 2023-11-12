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Сегодня, 13:30

В АПЛ растет новая звезда. Фергюсон в 19 успел оформить самый юный хет-трик в истории лиги и отказать «МЮ» с «Ливерпулем»

Артем Никулин
корреспондент
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Футболист «Брайтона» Эван Фергюсон.
Эван Фергюсон.
Фото Getty Images
Ирландец из «Брайтона» удивляет.

Английский «Брайтон» в короткие сроки стал одной из главных кузниц талантов в Европе наравне с «Аяксом», «Бенфикой» и другими клубами. «Чайки» уже продали Кайседо, Макаллистера, Кукурелью, Уайта и других игроков на сумму более чем в 300 миллионов евро.

Обычно клуб включает на полную мощь скаутскую систему, покупая за копейки ноунеймов из других команд. И кажется, следующей звездной продажей «Брайтона» станет Эван Фергюсон. Ирландского нападающего уже хотят купить «МЮ», «Ман Сити» и «Ливерпуль», но 19-летний ирландец не так прост и выдерживает паузу, чтобы в нынешней команде как следует зарекомендовать себя.

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Путь Эвана схож с историей сотен других вундеркиндов. Его потенциал разглядели еще в детстве, когда он забивал за команды старших возрастов «Сент Кевин Бойз», выглядел уверенно против «Барселоны», а потом полюбился селекционерам дублинского «Богемианс». Уже в 14 лет он дебютировал за главную команду в товарищеском матче против «Челси».

«Я думаю, что «Челси» не знал, что ему всего 14 лет. Когда он вышел на поле, к нему относились как к обычному игроку», — говорит детский тренер Фергюсона Карл Ламбе. Помощник главного тренера «Богемианс» удивлялся, что лондонцы не начали работать над трансфером сразу после матча, учитывая их ресурсы и любовь к молодым талантам.

Футболист «Брайтона» Эван Фергюсон.
Фото Global Look Press

Развитию Эвана помогла универсальность, к которой его приучали с детства. Однажды команда Фергюсона «летела» «Барселоне» со счетом 5:0 на 10-й минуте, поэтому габаритного форварда переставили на позицию защитника — Эван успешно боролся за верховые мячи и укрепил оборону. Ламбе также отправлял юношу в центр поля, поэтому сейчас Фергюсон, играя в оттяжке и помогая в комбинациях «Брайтону», чувствует себя как рыба в воде.

Быстрому прогрессу Эвана способствовали гены: его отец Барри тоже профессиональный футболист, который играл защитника в английском «Ковентри». Правда, за основу он не провел ни одного матча: Фергюсона-старшего таскали по арендам, пока он не нашел себя в заштатном «Лонгфорд Таун». За ирландский клуб он провел более 100 матчей, забил 13 мячей и поиграл в квалификации Кубка УЕФА, пока в 29 лет не закончил с футболом из-за проблем с бедром.

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Мы знакомы с историями, когда роль агентов и руководителей карьеры именитых футболистов берут их родственники. Иногда это приводит к печальным последствиям, окружение зачастую ориентирует игроков в сторону коммерции, что видно на примере Икарди или Мбаппе. Но есть и впечатляющий пример семьи Беллингема, благодаря грамотным решениям которой сейчас Джуд разрывает ла лигу и метит на «Золотой мяч». Взаимоотношения Эвана и Барри как раз из последней категории: отец привил мальцу любовь к футболу и оберегает от СМИ.

«Он не заставлял его часами тренироваться в шесть лет. Он просто позволил ребенку быть ребенком, расти со своими сверстниками и доверял тренерам», — сказал Алан Мэтьюз, друг семьи Фергюсонов и экс-тренер Барри в «Лонгфорд Таун». Фергюсон-старший доверился тренерам из «Сент Кевин Бойз» и отвозил маленького Эвана на тренировки, преодолевая за день под 200 километров.

Фото Reuters

Нравится Де Дзерби и оформил исторический хет-трик «Ньюкаслу»

В «Брайтон» Эван попал в 2021-м. Хотя среди других вариантов рассматривал «Ливерпуль», «Селтик», «Манчестер Юнайтед» и другие британские клубы. Однако вовремя сработал менеджер академии «Брайтона» Джон Морлинг, который знаком с отцом Эвана по работе в FAI (Международной авиационной федерации). В 16 лет он дебютировал за первую команду, выйдя на замену в Кубке английской лиги. Хотя по всем правилам Фергюсон мог переехать в АПЛ лишь по достижении 18 лет (все из-за Брекзита), но благодаря английским корням правило удалось обойти.

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Тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби считает, что Эван — не типичный 18-летний юноша с большим потенциалом. «Поверьте, он действительно усердно работает, чтобы стать футболистом топ-уровня, и его волнуют не только голы. Он способен вырасти в невероятного игрока».

У Фергюсона классные физические данные, но сам он редко пользуется антропометрическим превосходством и вообще старается блюсти фэйр-плей. Ламбе говорил: «В январском матче с «Эвертоном» он получил желтую за тактический фол. Я впервые видел, чтобы Эван делал что-то подобное. Он был большим, но никогда не запугивал других людей. Мы говорим ему, что он может пользоваться своей силой чуть больше».

Фото Reuters

Отбросив голы в кубке «Папы Джонса» за U23, первый мяч Эвана во взрослом футболе случился 24 августа 2021 года в Кубке английской лиги — ирландец забил «Форест Грин Роверс». А под занавес календарного года, 31 декабря, Фергюсон пробил лондонский «Арсенал». Достижение достойное, ведь защита «канониров» в сочетании Габриэл — Салиба считается одной из лучших в Европе.

Адаптации Фергюсона помог уход Леандро Троссара — так единственным конкурентом 18-летнего забивалы стал нестабильный Дэнни Уэлбек. Де Дзерби регулярно выпускал Эвана на замену, иногда и в старте, а тот отплатил восемью голами за сезон. Новый розыгрыш ирландец начал еще круче: в четвертом туре удивил «Ньюкасл» победным хет-триком и стал всего лишь четвертым футболистом до 18 лет, сумевшим забить трижды в одном матче АПЛ (оказался в компании Майкла Оуэна, Робби Фаулера и Криса Барт-Уильямса).

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Некоторые сравнивают Фергюсона с другим талантливым тинейджером «Брайтона» из прошлого — Аароном Конноли. В 2019-м он тоже мощно ворвался во взрослый футбол с дублем «Тоттенхэму», но позже переключился на дела любовные и сейчас пыхтит в «Халле» из чемпионшипа. У Фергюсона есть всего одно внефутбольное увлечение — гольф, который навредил карьере разве что Гарета Бэйла.

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 11 9 0 2 28-8 27
2
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
3
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
4
 Ливерпуль 11 7 3 1 24-10 24
5
 Астон Вилла 11 7 1 3 26-16 22
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 11 5 3 3 24-20 18
9
 Брентфорд 11 4 4 3 19-14 16
10
 Челси 11 4 3 4 17-12 15
11
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
12
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
13
 Вест Хэм 11 4 2 5 18-20 14
14
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 14
15
 Нот. Форест 11 3 4 4 12-15 13
16
 Фулхэм 11 3 3 5 9-17 12
17
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
18
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
19
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
20
 Шеффилд Юн. 11 1 1 9 9-30 4
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38 тур
11.11 15:30
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
 2 : 1
11.11 18:00
Арсенал – Бернли
 3 : 1
11.11 18:00
Кр. Пэлас – Эвертон
 2 : 3
11.11 18:00
МЮ – Лутон Таун
 1 : 0
11.11 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 2 : 0
12.11 17:00
Астон Вилла – Фулхэм
 - : -
12.11 17:00
Брайтон – Шеффилд Юн.
 - : -
12.11 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
 - : -
12.11 17:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 - : -
12.11 19:30
Челси – Ман. Сити
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 11 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 9 1 3
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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