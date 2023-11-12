В АПЛ растет новая звезда. Фергюсон в 19 успел оформить самый юный хет-трик в истории лиги и отказать «МЮ» с «Ливерпулем»

Ирландец из «Брайтона» удивляет.

Английский «Брайтон» в короткие сроки стал одной из главных кузниц талантов в Европе наравне с «Аяксом», «Бенфикой» и другими клубами. «Чайки» уже продали Кайседо, Макаллистера, Кукурелью, Уайта и других игроков на сумму более чем в 300 миллионов евро.

Обычно клуб включает на полную мощь скаутскую систему, покупая за копейки ноунеймов из других команд. И кажется, следующей звездной продажей «Брайтона» станет Эван Фергюсон. Ирландского нападающего уже хотят купить «МЮ», «Ман Сити» и «Ливерпуль», но 19-летний ирландец не так прост и выдерживает паузу, чтобы в нынешней команде как следует зарекомендовать себя.

Дебютировал в о взрослом футболе в 14 лет, получает наставления от отца-футболиста

Путь Эвана схож с историей сотен других вундеркиндов. Его потенциал разглядели еще в детстве, когда он забивал за команды старших возрастов «Сент Кевин Бойз», выглядел уверенно против «Барселоны», а потом полюбился селекционерам дублинского «Богемианс». Уже в 14 лет он дебютировал за главную команду в товарищеском матче против «Челси».

«Я думаю, что «Челси» не знал, что ему всего 14 лет. Когда он вышел на поле, к нему относились как к обычному игроку», — говорит детский тренер Фергюсона Карл Ламбе. Помощник главного тренера «Богемианс» удивлялся, что лондонцы не начали работать над трансфером сразу после матча, учитывая их ресурсы и любовь к молодым талантам.

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Развитию Эвана помогла универсальность, к которой его приучали с детства. Однажды команда Фергюсона «летела» «Барселоне» со счетом 5:0 на 10-й минуте, поэтому габаритного форварда переставили на позицию защитника — Эван успешно боролся за верховые мячи и укрепил оборону. Ламбе также отправлял юношу в центр поля, поэтому сейчас Фергюсон, играя в оттяжке и помогая в комбинациях «Брайтону», чувствует себя как рыба в воде.

Быстрому прогрессу Эвана способствовали гены: его отец Барри тоже профессиональный футболист, который играл защитника в английском «Ковентри». Правда, за основу он не провел ни одного матча: Фергюсона-старшего таскали по арендам, пока он не нашел себя в заштатном «Лонгфорд Таун». За ирландский клуб он провел более 100 матчей, забил 13 мячей и поиграл в квалификации Кубка УЕФА, пока в 29 лет не закончил с футболом из-за проблем с бедром.

Мы знакомы с историями, когда роль агентов и руководителей карьеры именитых футболистов берут их родственники. Иногда это приводит к печальным последствиям, окружение зачастую ориентирует игроков в сторону коммерции, что видно на примере Икарди или Мбаппе. Но есть и впечатляющий пример семьи Беллингема, благодаря грамотным решениям которой сейчас Джуд разрывает ла лигу и метит на «Золотой мяч». Взаимоотношения Эвана и Барри как раз из последней категории: отец привил мальцу любовь к футболу и оберегает от СМИ.

«Он не заставлял его часами тренироваться в шесть лет. Он просто позволил ребенку быть ребенком, расти со своими сверстниками и доверял тренерам», — сказал Алан Мэтьюз, друг семьи Фергюсонов и экс-тренер Барри в «Лонгфорд Таун». Фергюсон-старший доверился тренерам из «Сент Кевин Бойз» и отвозил маленького Эвана на тренировки, преодолевая за день под 200 километров.

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Нравится Де Дзерби и оформил исторический хет-трик «Ньюкаслу»

В «Брайтон» Эван попал в 2021-м. Хотя среди других вариантов рассматривал «Ливерпуль», «Селтик», «Манчестер Юнайтед» и другие британские клубы. Однако вовремя сработал менеджер академии «Брайтона» Джон Морлинг, который знаком с отцом Эвана по работе в FAI (Международной авиационной федерации). В 16 лет он дебютировал за первую команду, выйдя на замену в Кубке английской лиги. Хотя по всем правилам Фергюсон мог переехать в АПЛ лишь по достижении 18 лет (все из-за Брекзита), но благодаря английским корням правило удалось обойти.

Тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби считает, что Эван — не типичный 18-летний юноша с большим потенциалом. «Поверьте, он действительно усердно работает, чтобы стать футболистом топ-уровня, и его волнуют не только голы. Он способен вырасти в невероятного игрока».

У Фергюсона классные физические данные, но сам он редко пользуется антропометрическим превосходством и вообще старается блюсти фэйр-плей. Ламбе говорил: «В январском матче с «Эвертоном» он получил желтую за тактический фол. Я впервые видел, чтобы Эван делал что-то подобное. Он был большим, но никогда не запугивал других людей. Мы говорим ему, что он может пользоваться своей силой чуть больше».

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Отбросив голы в кубке «Папы Джонса» за U23, первый мяч Эвана во взрослом футболе случился 24 августа 2021 года в Кубке английской лиги — ирландец забил «Форест Грин Роверс». А под занавес календарного года, 31 декабря, Фергюсон пробил лондонский «Арсенал». Достижение достойное, ведь защита «канониров» в сочетании Габриэл — Салиба считается одной из лучших в Европе.

Адаптации Фергюсона помог уход Леандро Троссара — так единственным конкурентом 18-летнего забивалы стал нестабильный Дэнни Уэлбек. Де Дзерби регулярно выпускал Эвана на замену, иногда и в старте, а тот отплатил восемью голами за сезон. Новый розыгрыш ирландец начал еще круче: в четвертом туре удивил «Ньюкасл» победным хет-триком и стал всего лишь четвертым футболистом до 18 лет, сумевшим забить трижды в одном матче АПЛ (оказался в компании Майкла Оуэна, Робби Фаулера и Криса Барт-Уильямса).

Некоторые сравнивают Фергюсона с другим талантливым тинейджером «Брайтона» из прошлого — Аароном Конноли. В 2019-м он тоже мощно ворвался во взрослый футбол с дублем «Тоттенхэму», но позже переключился на дела любовные и сейчас пыхтит в «Халле» из чемпионшипа. У Фергюсона есть всего одно внефутбольное увлечение — гольф, который навредил карьере разве что Гарета Бэйла.