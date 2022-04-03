Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча «Ливерпуля» с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об ожиданиях от предстоящего матча с «Манчестер Сити» в 32-м туре АПЛ.

«Лучшим и единственным вариантом для нас было бы, если бы мы опережали «Сити» на 20 очков, но это невозможно. Чтобы продолжать чемпионскую гонку, наша команда должна побеждать в оставшихся матчах, и это будет очень сложно. Наша следующая игра в АПЛ будет важной для нас и нам не скрыться от этого. Я видел несколько игр «Манчестер Сити». Даже когда они не побеждали, уровень выступления был невероятным», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

10 апреля «Сити» примет «Ливерпуль» на «Этихад». Начало — в 18.30 (мск).

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка, у «Ливерпуля» на одно очко меньше и вторая строчка.