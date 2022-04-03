Гвардиола рассказал о настрое «Манчестер Сити» на предстоящий матч с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу предстоящего матча с «Ливерпулем» в 32-м туре АПЛ.

«Понимаем, что «Ливерпуль» хочет победить в оставшихся матчах, но, надеюсь, не в следующем. Но мы будем делать то же самое. Когда команда борется за титул в мае, это означает, что она провела невероятный сезон, много работает и делает это постоянно. Соперник очень сильный, который заявил о предстоящем проведении достойной битвы, и мы это принимаем», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

10 апреля «Сити» примет «Ливерпуль» на «Этихад». Начало — в 18.30 (мск).

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка, у «Ливерпуля» на одно очко меньше и вторая строчка.