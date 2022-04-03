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Сегодня, 07:18

Гвардиола рассказал о настрое «Манчестер Сити» на предстоящий матч с «Ливерпулем»

Гвардиола рассказал об ожиданиях от предстоящего матча «Манчестер Сити» с «Ливерпулем»
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Хосеп Гвардиола.
Фото AFP

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу предстоящего матча с «Ливерпулем» в 32-м туре АПЛ.

«Понимаем, что «Ливерпуль» хочет победить в оставшихся матчах, но, надеюсь, не в следующем. Но мы будем делать то же самое. Когда команда борется за титул в мае, это означает, что она провела невероятный сезон, много работает и делает это постоянно. Соперник очень сильный, который заявил о предстоящем проведении достойной битвы, и мы это принимаем», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

10 апреля «Сити» примет «Ливерпуль» на «Этихад». Начало — в 18.30 (мск).

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка, у «Ливерпуля» на одно очко меньше и вторая строчка.

Источник: https://www.skysports.com/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Хосеп Гвардиола
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
7
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
8
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
10
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
11
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
15
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
19
 Бернли 28 3 12 13 22-40 21
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
 2 : 0
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 2
2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 0 : 0
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 2 : 1
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 1 : 1
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 1 : 4
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 1 : 1
3.04 16:00
Вест Хэм – Эвертон
 - : -
3.04 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
4.04 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 17 1 6
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 17 1 6
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