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Сегодня, 11:11

«Вест Хэм» объявил о переходе Уорда-Проуза

Виктория Кравченко
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«Вест Хэм» сообщил о подписании контракта с игроком сборной Англии Джеймсом Уордом-Проузом .

28-летний игрок присоединился к команде из «Саутгемптона», подписав контракт до 2027 года. Футболист будет играть под номером 7.

«Я горю желанием быть в «Вест Хэме». Я с нетерпением жду начала», — цитирует игрока пресс-служба команды.

Уорд-Проуз — воспитанник «Саутгемптона» и провел за клуб 410 матчей, забил 55 голов и отдал 54 результативные передачи. «Святые по итогам прошлого сезоне вылетели в чемпионшипе.

Хавбек в сезоне-2022/23 забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Саутгемптон
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 И В Н П +/- О
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 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 4-1 3
3
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
5
 Фулхэм 1 1 0 0 1-0 3
6
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
7
 Тоттенхэм 1 0 1 0 2-2 1
8
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
11
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
12
 Челси 1 0 1 0 1-1 1
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
15
 Шеффилд Юн. 1 0 0 1 0-1 0
16
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
17
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
18
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
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 Нот. Форест 1 0 0 1 1-2 0
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11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
 1 : 1
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
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12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
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12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 0 : 1
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
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