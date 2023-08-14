«Вест Хэм» объявил о переходе Уорда-Проуза

«Вест Хэм» сообщил о подписании контракта с игро ком сборной Англии Джеймсом Уордом-Проузом .

28-летний игрок присоединился к команде из «Саутгемптона», подписав контракт до 2027 года. Футболист будет играть под номером 7.

«Я горю желанием быть в «Вест Хэме». Я с нетерпением жду начала», — цитирует игрока пресс-служба команды.

Уорд-Проуз — воспитанник «Саутгемптона» и провел за клуб 410 матчей, забил 55 голов и отдал 54 результативные передачи. «Святые по итогам прошлого сезоне вылетели в чемпионшипе.

Хавбек в сезоне-2022/23 забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.