«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» сыграют в 1-м туре АПЛ 14 августа

В понедельник, 14 августа, «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Вулверхэмптоном» в заключительном матче 1-го тура чемпионата Англии. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Официальной трансляции в России не будет. Матч бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте». Также на нашем сайте «СЭ» доступны формальные события встречи в онлайн-трансляциях.

В пяти предыдущих очных играх четыре раза победу праздновали «красные дьяволы» (2:0, 1:0, 1:0, 2:1). Одна победа с минимальным счетом на счету волков.

По итогам прошлого сезона «МЮ» занял третье место в турнирной таблице премьер-лиги. «Вулверхэмптон» расположился на 13 строчке.