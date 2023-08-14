Клопп отреагировал на недовольство Салаха после замены в матче с «Челси»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал недовольство нападающего команды Мохамеда Салаха после замены его в матче первого тура АПЛ против «Челси» (1:1).
«Я могу понять, почему Салах так отреагировал. Если бы он забил в этом матче, то установил бы новый рекорд по голам в стартовых турах АПЛ. Но я не думал об этом во время замены. Команде всегда нужны новые силы. Это все, что я могу сказать по этому эпизоду», -цитирует специалиста BBC Sport.
Во 2-м туре «Ливерпуль» сыграет дома с «Борнмутом» 19 августа, «Челси» отправится в гости к «Вест Хэму» 20-го числа.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
3
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
5
|Фулхэм
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Кр. Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Тоттенхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Вест Хэм
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Челси
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Шеффилд Юн.
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
17
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
18
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
19
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|0 : 3
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|2 : 1
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|1 : 1
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|4 : 1
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|0 : 1
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|0 : 1
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|5 : 1
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|2 : 2
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|1 : 1
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
|Г
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|2
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|1
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|1
|
|
Хулиан Альварес
Манчестер Сити
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Ола Айна
Ноттингем Форест
|1
|0
|1
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|1
|0
|1