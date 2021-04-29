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Венгер высказался о работе Тухеля в «Челси»

11:54
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о работе наставника «Челси» Томаса Тухеля, который сменил Фрэнка Лэмпарда на этом посту, сообщает beIN Sports.

«Команда претерпела множество изменений. Трудно представить, как бы команда развивалась при Фрэнке Лэмпарде. Тухель проделал отличную работу и добился сплоченности, веры и жажды побед. Игроки «Челси» сейчас выглядят уверенными в себе», — цитирует Венгера beIN Sports.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Челси» сыграл вничью с «Реалом» (1:1). В турнирной таблице АПЛ команда Тухеля занимает четвертое место.

Дополнительная информация:

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