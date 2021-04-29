Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Зинченко прокомментировал победу «Сити» в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

10:11
Теги:

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в своем Instagram опубликовал фото после победы в полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ».

В 1/2 финала «горожане» обыграли парижский клуб со счетом 2:1. Ответная игра состоится 4 мая в Англии.

«Половина пути! На следующей неделе снова игра! Вперед, «голубые», — написал 24-летний Зинченко в подписи к фото с Неймаром.

В чемпионате Англии «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице.




            


            

            
              

                  

                    
                        Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
                    
                  

              



            

              

    
Читайте также

                                        

                    
                        
«Такие ноги — дают лишь боги». Подписчики оценили новую фотосессию Загитовой

                    
                

                            

                    
                        
Тутберидзе вернула Косторной аксель за два месяца. Почему не получалось у Плющенко и Розанова?

                    
                

                            

                    
                        
«Мог быть летальный исход». Почему Борис Ротенберг не играет уже два года

                    
                

                            

                    
                        
ЦСКА шокировал «Фенер», «Зенит» поборолся с «Барселоной»

                    
                

                            



            

              
Выделите ошибку в тексте 
и нажмите ctrl + enter



    
Нашли ошибку?

    X
    

        
        
        
        
        
        
        

        
    









            


              



    

        
        
vs

        

            

                

                    
                

                1
            

            
Офсайд