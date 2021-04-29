Зинченко прокомментировал победу «Сити» в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
10:11
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в своем Instagram опубликовал фото после победы в полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ».
В 1/2 финала «горожане» обыграли парижский клуб со счетом 2:1. Ответная игра состоится 4 мая в Англии.
«Половина пути! На следующей неделе снова игра! Вперед, «голубые», — написал 24-летний Зинченко в подписи к фото с Неймаром.
В чемпионате Англии «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице.
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