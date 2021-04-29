«Эвертон» и «Вест Хэм» претендуют на форварда «Лейпцига»

«Эвертон» и «Вест Хэм» интересуются нападающим «Лейпцига» Хван Хи Чханом, сообщает Sport1.

По информации источника, оба английских клуба рассматривают 25-летнего южнокорейца в качестве потенциального усиления в летнее трансферное окно. Сообщается, что трансфер футболиста может обойтись в сумму около 15 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Хван Хи Чхан провел 21 матч за «Лейпциг», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.