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Ван Дейк попал в заявку «Ливерпуля» впервые с октября 2020 года

20:17
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«Ливерпуль» включил в заявку полузащитника Вирджила ван Дейка на товарищеский матч с «Гертой». Голландец может сыграть впервые с октября 2020 года.

Ван Дейк был травмирован в матче 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2). Футболист столкнулся с голкипером соперника, который прыгнул ему в ноги. В итоге у хавбека была диагностирована травма крестообразных связок колена.

Матч «Ливерпуль» — «Герта» состоится сегодня, 29 июля. Начало — в 21.20 (мск).




            



            

            

            

              
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                    Виктория Кравченко
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