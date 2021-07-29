Ван Дейк попал в заявку «Ливерпуля» впервые с октября 2020 года

«Ливерпуль» включил в заявку полузащитника Вирджила ван Дейка на товарищеский матч с «Гертой». Голландец может сыграть впервые с октября 2020 года.

Ван Дейк был травмирован в матче 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2). Футболист столкнулся с голкипером соперника, который прыгнул ему в ноги. В итоге у хавбека была диагностирована травма крестообразных связок колена.

Матч «Ливерпуль» — «Герта» состоится сегодня, 29 июля. Начало — в 21.20 (мск).