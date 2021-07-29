«Тоттенхэм» предлагается 45 миллионов евро за Ромеро, «Аталанта» на 10 больше

«Тоттенхэм» все еще хочет купить защитника «Аталанты» Кристиана Ромеро, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры между клубами пока приостановлены, так как «шпоры» не согласны платить 55 миллионов евро за трансфер игрока. Лондонский клуб предлагает 40-45 миллионов евро. С аргентинцем «Тоттенхэм» уже договорился.

Сообщается, что в игроке также заинтересована «Барселона», однако официальных предложений каталонцы пока не делали.

В минувшем сезоне 23-летний центрбек сыграл 42 матча во всех турнирах, записав на свой счет 3 гола и 5 результативных передач. Ромеро был признан лучшим защитником серии А прошлого сезона.