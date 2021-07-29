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Сульшер рад трансферам Варана и Санчо в «Манчестер Юнайтед»

20:43
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о летних трансферах команды.

23 июля клуб объявил о переходе полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. А 27 июля стало известно о трансфере защитника «Реала» Рафаэля Варана.

«Как я уже говорил, тренер счастливее, если сделки закрывают рано. В этом году у нас получилось это уладить. Думаю, что два наших новичка будут иметь большое значение и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе.

Рафаэль Варан в идеальном возрасте для центрального защитника. Они с Магуайром ровесники, Варан на год старше Байи. Так что я получил прекрасную бригаду центральных защитников.

То же самое можно сказать и про Джейдона Санчо. У нас много молодых нападающих, и это впечатляет. Тренер и не может просить о большей поддержке, получая двух футболистов такого уровня», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

21-летний Санчо подписал контракт до конца июня 2026 года с опцией продления на еще один год.

Трансфер Варана оформят после прохождения медосмотра и согласования личного контракта.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11667/12366732/ole-gunnar-solskjaer-manchester-united-have-scrambled-in-previous-windows-now-were-in-a-good-place

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