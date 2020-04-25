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В АПЛ планируют доиграть сезон на ограниченном количестве стадионов и без зрителей

11:10
Кубок английской премьер-лиги. Фото AFP
Кубок английской премьер-лиги. Фото AFP
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Английская премьер-лига разрабатывает план по возобновлению сезона, сообщает The Times.

По информации источника, оставшиеся матчи чемпионата Англии-2019/20 планируется проводить на ограниченном количестве стадионов, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса, а также снизить нагрузку на полицию и медицинский персонал. Сообщается, что игры будут проходить без зрителей.

Чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в Великобритании зафиксировано 143 464 случая заражения инфекцией. Всего в мире 2 831 860 зараженных.

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