В АПЛ планируют доиграть сезон на ограниченном количестве стадионов и без зрителей

Английская премьер-лига разрабатывает план по возобновлению сезона, сообщает The Times.

По информации источника, оставшиеся матчи чемпионата Англии-2019/20 планируется проводить на ограниченном количестве стадионов, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса, а также снизить нагрузку на полицию и медицинский персонал. Сообщается, что игры будут проходить без зрителей.

Чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в Великобритании зафиксировано 143 464 случая заражения инфекцией. Всего в мире 2 831 860 зараженных.