«Уотфорд» подписал воспитанника «Манчестер Юнайтед» Флетчера

«Уотфорд» объявил о переходе в команду нападающего Эшли Флетчера.

25-летний англичанин присоединится к команде на правах свободного агента. Срок соглашения с футболистом не разглашается.

?? We are delighted to confirm the signing of former Man Utd, West Ham and Middlesbrough striker Ashley Fletcher!



Welcome to Watford, @AshFletcher___ ?@_AFEX — Watford Football Club (@WatfordFC) June 11, 2021

Предыдущим клубом Флетчера был «Миддлсбро». В сезоне-2020/21 форвард провел за команду 14 матчей, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Флетчер является воспитанником «Манчестер Юнайтед».