«Уотфорд» подписал воспитанника «Манчестер Юнайтед» Флетчера
11:15
«Уотфорд» объявил о переходе в команду нападающего Эшли Флетчера.
25-летний англичанин присоединится к команде на правах свободного агента. Срок соглашения с футболистом не разглашается.
?? We are delighted to confirm the signing of former Man Utd, West Ham and Middlesbrough striker Ashley Fletcher!— Watford Football Club (@WatfordFC) June 11, 2021
Welcome to Watford, @AshFletcher___ ?@_AFEX
Предыдущим клубом Флетчера был «Миддлсбро». В сезоне-2020/21 форвард провел за команду 14 матчей, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Флетчер является воспитанником «Манчестер Юнайтед».
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