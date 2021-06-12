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«Уотфорд» подписал воспитанника «Манчестер Юнайтед» Флетчера

11:15
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«Уотфорд» объявил о переходе в команду нападающего Эшли Флетчера.

25-летний англичанин присоединится к команде на правах свободного агента. Срок соглашения с футболистом не разглашается.

Предыдущим клубом Флетчера был «Миддлсбро». В сезоне-2020/21 форвард провел за команду 14 матчей, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Флетчер является воспитанником «Манчестер Юнайтед».

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Иван Торопцев все материалы автора
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