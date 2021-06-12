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«Арсенал» является главным претендентом на защитника «Брайтона» Уайта

10:47
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«Арсенал» близок к покупке защитника «Брайтона» Бена Уайта, сообщает The Athletic.

По информации источника, «канониры» нацелены на подписание 23-летнего англичанина, которое может обойтись клубу в сумму от 40 до 50 миллионов фунтов. Сообщается, что в данный момент «Арсенал» не готов позволить себе потратить данную сумму, но может получить ее после того, как продаст нескольких футболистов.

В сезоне-2020/21 Уайт провел 39 матчей за «Брайтон» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25,2 миллиона фунтов. 10 июня сообщалось, что на защитника также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/news/arsenal-ben-white-transfer-brighton/CQMYmT1EQ0K4

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Иван Торопцев все материалы автора
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