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«Эвертон» интересуется вратарем «Барселоны» Нету

12:15
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«Эвертон» претендует на вратаря «Барселоны» Нету, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, английский клуб заинтересован в покупке 31-летнего бразильца в летнее трансферное окно. «Сине-гранатовые» готовы отпустить голкипера, который хочет перейти в клуб, где будет получать больше игровой практики.

В сезоне-2020/21 Нету провел 12 матчей за «Барселону», из них 6 — на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро. 24 мая сообщалось, что игроком интересуется другой английский клуб, «Вест Хэм».

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210612/494240082906/el-everton-se-interesa-por-neto.html

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