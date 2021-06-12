«Эвертон» интересуется вратарем «Барселоны» Нету

«Эвертон» претендует на вратаря «Барселоны» Нету, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, английский клуб заинтересован в покупке 31-летнего бразильца в летнее трансферное окно. «Сине-гранатовые» готовы отпустить голкипера, который хочет перейти в клуб, где будет получать больше игровой практики.

В сезоне-2020/21 Нету провел 12 матчей за «Барселону», из них 6 — на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро. 24 мая сообщалось, что игроком интересуется другой английский клуб, «Вест Хэм».