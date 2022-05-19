«Тоттенхэм» может подписать защитника «Барселоны» Лангле

«Тоттенхэм» интересуется защитником «Барселоны» Клеманом Лангле, сообщает Sport.es.

По данным источника, главный тренер каталонского клуба Хави не рассчитывает на 26-летнего француза в следующем сезоне. «Шпоры» могут купить футболиста в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Лангле сделал 1 результативную передачу в 26 матчах за «Барселону». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.