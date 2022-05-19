«Манчестер Юнайтед» готов потратить более 140 миллионов евро на трансферы летом

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг и его штаб начали подготовку к летнему трансферному окну, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, летом английский клуб готов потратить более 140 миллионов евро на трансферы.

Отмечается, что в число игроков, которые интересны тен Хагу входят защитник Юрриен Тимбер и нападающий Антони из «Аякса», а также полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг.

При этом тренер посетит матч 30-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас».

После 29 туров «МЮ» набрал 58 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.