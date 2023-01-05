Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:19

Адамс: «Сака просто невероятный футболист. Ничем не хуже Месси»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший защитник «Арсенала» Тони Адамс высказался об игре полузащитника лондонской команды Букайо Сака.

«Я считаю Сака лучшим игроком сезона. Парень просто феноменален. Я немного ругал Саутгейта за то, что тот убирал его с поля во время ЧМ-2022. Сака ничуть не хуже Месси. Лео, очевидно, находится на стадии завершения своей карьеры. Даже когда мы критикуем Сака, а он не забивает пенальти в финале Евро, он реабилитируется. Каждый раз, как я вижу его на поле, он создает голевые ситуации и реализует их. Это феноменальный футболист, лучший игрок в сборной Англии и лучший игрок для «Арсенала», — сказал Адамс в эфире подкаста Seaman Says.

В текущем сезоне 21-летний англичанин провел за «Арсенал» 23 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

Лионель Месси
Тони Адамс
ФК Арсенал (Лондон)
Букайо Сака
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Апогей тотальной ненависти. Самая жестокая массовая драка СССР и Канады
Федерация тенниса Австралии не будет отстранять россиян от участия в Australian Open
Путин позвонил мальчику Давиду, чью открытку снял с «Елки желаний»
В ФСБ пресекли диверсию на железной дороге в Челябинской области
Экс-разведчик США назвал РФ первой осмелившейся открыто противостоять НАТО страной
Генсек НАТО назвал поставки оружия Киеву «путем к миру»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новичок «Челси» Бадиашиле подписал контракт до 2030 года

Нападающий загребского «Динамо» Оршич прошел медосмотр для перехода в «Саутгемптон»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 16 11 3 2 44-16 36
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 16 7 4 5 20-18 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.01 20:30
Брентфорд – Ливерпуль
 3 : 1
3.01 22:45
Арсенал – Ньюкасл
 0 : 0
3.01 22:45
Эвертон – Брайтон
 1 : 4
3.01 22:45
Лестер – Фулхэм
 0 : 1
3.01 23:00
МЮ – Борнмут
 3 : 0
4.01 22:30
Саутгемптон – Нот. Форест
 0 : 1
4.01 22:45
Лидс – Вест Хэм
 2 : 2
4.01 23:00
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 1 : 1
4.01 23:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 0 : 4
5.01 23:00
Челси – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 15 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости