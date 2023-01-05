Адамс: «Сака просто невероятный футболист. Ничем не хуже Месси»

Бывший защитник «Арсенала» Тони Адамс высказался об игре полузащитника лондонской команды Букайо Сака.

«Я считаю Сака лучшим игроком сезона. Парень просто феноменален. Я немного ругал Саутгейта за то, что тот убирал его с поля во время ЧМ-2022. Сака ничуть не хуже Месси. Лео, очевидно, находится на стадии завершения своей карьеры. Даже когда мы критикуем Сака, а он не забивает пенальти в финале Евро, он реабилитируется. Каждый раз, как я вижу его на поле, он создает голевые ситуации и реализует их. Это феноменальный футболист, лучший игрок в сборной Англии и лучший игрок для «Арсенала», — сказал Адамс в эфире подкаста Seaman Says.

В текущем сезоне 21-летний англичанин провел за «Арсенал» 23 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.