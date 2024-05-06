Лопетеги сменит Мойеса в «Вест Хэме» после окончания сезона

Испанский тренер Хулен Лопетеги возглавит «Вест Хэм» в следующем сезоне, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 57-летний специалист согласовал условия контракта с лондонцами. Он сменит на посту главного тренера Дэвида Мойеса, который работает в «Вест Хэме» с декабря 2019 года.

После 36 туров «Вест Хэм» с 49 очками занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее Лопетеги возглавлял «Вулверхэмптон», «Севилью», «Реал», сборную Испании и «Порту».