Тен Хаг будет получать в «Манчестер Юнайтед» 9 миллионов фунтов. В два раза больше, чем в «Аяксе»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг будет получать 9 миллионов фунтов стерлингов в год, сообщает Daily Mail. Это сделает его самым высокооплачиваемым голландским тренером в истории АПЛ и пятым самым высокооплачиваемым тренером в чемпионате сразу после Микеля Артеты из «Арсенала».

Также это в два раза больше того, что специалист получает в амстердамском «Аяксе».

Еще действующий тренер «Аякса» подписал трехлетний контракт с возможностью продления еще на год. «МЮ» выплатит «Аяксу» компенсацию в размере трех миллионов евро — у тен Хага соглашение с прежним клубом было подписано до 2023 года.