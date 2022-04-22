«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Фирмино

«Ливерпуль» хочет сохранить в своих рядах форварда Роберто Фирмино. Мерсисайдцы готовят новый контракт для 30-летнего бразильца и сделают ему соответствующее предложение в ближайшее время, сообщает Liverpool Echo.

Действующий контракт Роберто с красными рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Фирмино провел за «Ливерпуль» 31 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 38 миллионов евро.