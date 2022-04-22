Полузащитник «МЮ» Погба может пропустить остаток сезона из-за травмы

Временный главный тренер команды Ральф Рангник сообщил, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может пропустить остаток сезона из-за травмы.

19 апреля Погба вышел в старте «МЮ» на перенесенный матч 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:4). Футболист был заменен на 10-й минуте из-за повреждения.

«Не думаю, что он сможет снова сыграть в этом сезоне», — цитирует Рангника журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В этом сезоне 29-летний Погба провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 8 результативных передач. По окончании сезона контракт Погба с клубом истечет.