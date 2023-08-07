Sky Sports: «Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии» по трансферу Кейна

«Тоттенхэм» отклонил последнее предложение мюнхенской «Баварии» по трансферу нападающего Харри Кейну, сообщает Sky Sports.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В сезоне-2022/23 форвард забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «шпор» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова подписать с нападающим 5-летний контракт с зарплатой 20 миллионов евро в год.