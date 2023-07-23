«Бавария» готова платить Кейну 20 миллионов евро в год

Стали известны детали контракта, который «Бавария» предложила форварду «Тоттенхэма» Харри Кейну, сообщает журналист Bayern & Germany.

По данным источника, немцы готовы платить игроку 20 миллионов в год и подписать его до 2028 года.

Сообщалось, что «Бавария» предложила «Тоттенхэму» 100 миллионов евро за 29-летнего англичанина.

В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице