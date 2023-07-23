«Бавария» готова платить Кейну 20 миллионов евро в год
Стали известны детали контракта, который «Бавария» предложила форварду «Тоттенхэма» Харри Кейну, сообщает журналист Bayern & Germany.
По данным источника, немцы готовы платить игроку 20 миллионов в год и подписать его до 2028 года.
Сообщалось, что «Бавария» предложила «Тоттенхэму» 100 миллионов евро за 29-летнего англичанина.
В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
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|0
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19
|Шеффилд Юн.
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
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|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
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|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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