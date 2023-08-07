Sky Sports: Окслейд-Чемберлен проведет переговоры с «Бешикташем»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен в ближайшие 24 часа отправится в Турцию для переговоров с «Бешикташем», сообщает Sky Sports.

29-летний англичанин находится без клуба с 1 июля.

В составе «Ливерпуля» он провел 146 матчей, забил 18 мячей и отдал 15 результативных передач. В составе ливерпульского клуба он выиграл чемпионат Англии и Лигу Чемпионов. Он также выступал за «Арсенал» и «Саутгемптон».