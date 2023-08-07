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Сегодня, 16:13

Sky Sports: Окслейд-Чемберлен проведет переговоры с «Бешикташем»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен в ближайшие 24 часа отправится в Турцию для переговоров с «Бешикташем», сообщает Sky Sports.

29-летний англичанин находится без клуба с 1 июля.

В составе «Ливерпуля» он провел 146 матчей, забил 18 мячей и отдал 15 результативных передач. В составе ливерпульского клуба он выиграл чемпионат Англии и Лигу Чемпионов. Он также выступал за «Арсенал» и «Саутгемптон».

Источник: https://www.skysports.com/football/live-blog/31771/12476234/transfer-centre-live-harry-kane-kylian-mbappe-and-victor-osimhen-latest?postid=6261778#liveblog-body
Алекс Окслейд-Чемберлен
Футбол
ФК Бешикташ
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