Защитник «Манчестер Сити» Лапорт получил предложение от клуба из Саудовской Аравии

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт может продолжить карьеру в клубе Саудовской Аравии, пишет журналист Хосе Мануэля Монхе.

По данным источника, «Аль-Наср» предложил футболисту контракт с зарплатой в размере 20 миллионов евро в год. Лапорт взял время на раздумья.

Игрок не входит в планы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, особенно после трансфера Йошко Гвардиола за 90 миллионов евро.

В минувшем сезоне АПЛ 29-летний француз провел 12 матчей АПЛ, не отметившись результативными действиями.