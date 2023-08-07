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Сегодня, 16:42

Защитник «Манчестер Сити» Лапорт получил предложение от клуба из Саудовской Аравии

Виктория Кравченко
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Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт может продолжить карьеру в клубе Саудовской Аравии, пишет журналист Хосе Мануэля Монхе.

По данным источника, «Аль-Наср» предложил футболисту контракт с зарплатой в размере 20 миллионов евро в год. Лапорт взял время на раздумья.

Игрок не входит в планы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, особенно после трансфера Йошко Гвардиола за 90 миллионов евро.

В минувшем сезоне АПЛ 29-летний француз провел 12 матчей АПЛ, не отметившись результативными действиями.

ФК Аль-Наср
ФК Манчестер Сити
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