«Брайтон» в большинстве разгромил «Шеффилд» в АПЛ
«Брайтон» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 25-го тура АПЛ — 5:0.
Гости играли в большинстве с 13-й минуты — красную карточку получил защитник «Шеффилда» Мейсон Холгейт.
Дубль за «Брайтон» оформил Симон Адингра. Ивуариец забил на 78-й и 85-й минутах. По голу на свой счет записали Факундо Буонанотте (20-я минута) и Данни Уэлбек (24-я). Еще один мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Джек Робинсон.
«Брайтон» (38 очков) поднялся на седьмое место в АПЛ. «Шеффилд» (13) продолжает замыкать турнирную таблицу.
Источник: Таблица АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|25
|17
|6
|2
|59-24
|57
|
2
|Арсенал
|25
|17
|4
|4
|58-22
|55
|
3
|Ман. Сити
|24
|16
|5
|3
|57-26
|53
|
4
|Астон Вилла
|25
|15
|4
|6
|52-33
|49
|
5
|Тоттенхэм
|25
|14
|5
|6
|52-38
|47
|
6
|МЮ
|25
|14
|2
|9
|35-34
|44
|
7
|Брайтон
|25
|10
|8
|7
|48-40
|38
|
8
|Ньюкасл
|25
|11
|4
|10
|53-41
|37
|
9
|Вест Хэм
|25
|10
|6
|9
|36-44
|36
|
10
|Челси
|25
|10
|5
|10
|42-41
|35
|
11
|Вулверхэмптон
|25
|10
|5
|10
|39-40
|35
|
12
|Фулхэм
|25
|8
|5
|12
|34-41
|29
|
13
|Борнмут
|24
|7
|7
|10
|33-46
|28
|
14
|Брентфорд
|24
|7
|4
|13
|35-43
|25
|
15
|Нот. Форест
|25
|6
|6
|13
|32-44
|24
|
16
|Кр. Пэлас
|24
|6
|6
|12
|27-43
|24
|
17
|Лутон Таун
|24
|5
|5
|14
|34-47
|20
|
18
|Эвертон
|24
|8
|5
|11
|26-32
|19
|
19
|Бернли
|25
|3
|4
|18
|25-55
|13
|
20
|Шеффилд Юн.
|25
|3
|4
|18
|22-65
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.02
|15:30
|
Брентфорд – Ливерпуль
|1 : 4
|17.02
|18:00
|
Бернли – Арсенал
|0 : 5
|17.02
|18:00
|
Фулхэм – Астон Вилла
|1 : 2
|17.02
|18:00
|
Ньюкасл – Борнмут
|2 : 2
|17.02
|18:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|2 : 0
|17.02
|18:00
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|1 : 2
|17.02
|20:30
|
Ман. Сити – Челси
|1 : 1
|18.02
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Брайтон
|0 : 5
|18.02
|19:30
|
Лутон Таун – МЮ
|1 : 2
|19.02
|23:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|14
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|17
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|21
|1
|7
Новости