«Брайтон» в большинстве разгромил «Шеффилд» в АПЛ

«Брайтон» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 25-го тура АПЛ — 5:0.

Гости играли в большинстве с 13-й минуты — красную карточку получил защитник «Шеффилда» Мейсон Холгейт.

Дубль за «Брайтон» оформил Симон Адингра. Ивуариец забил на 78-й и 85-й минутах. По голу на свой счет записали Факундо Буонанотте (20-я минута) и Данни Уэлбек (24-я). Еще один мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Джек Робинсон.

«Брайтон» (38 очков) поднялся на седьмое место в АПЛ. «Шеффилд» (13) продолжает замыкать турнирную таблицу.