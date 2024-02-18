Дубль Хойлунда принес «МЮ» победу над «Лутоном», датчанин забил в шестом матче АПЛ кряду

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Лутон Таун» в матче 25-го тура АПЛ — 2:1.

Дубль за манкунианцев оформил Расмус Хойлунд. 21-летний форвард забил на 1-й и 7-й минутах. Датчанин забивает за «МЮ» в шести матчах АПЛ подряд.

Единственный гол хозяев на счету Карлтона Морриса (14-я минута).

«Манчестер Юнайтед» (44 очка) одержал пятую кряду победу во всех турнирах и занимает шестое место в АПЛ. «Лутон» (20) идет 17-м в турнирной таблице.