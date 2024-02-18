«Лутон Таун» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче 25-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 18 февраля. Игра пройдет на стадионе «Кенилуэрт Роуд» в Лутоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

Команда из Лутона с 20 очками занимает 17-ю строчку в турнирной таблице премьер-лиги. Команда Эрика тен Хага набрала 41 балл и располагается на 6-м месте.

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