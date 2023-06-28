«Тоттенхэм» практически согласовал трансфер Мэддисона
«Тоттенхэм» почти договорился о покупке полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона, утверждает журналист Фабрицио Романо.
«Шпоры» достигли устного соглашения о трансфере 26-летнего англичанина за 40 миллионов фунтов. В данный момент сторонам осталось лишь согласовать условия выплат и детали потенциальных бонусов.
В сезоне-2022/23 Мэддисон забил 10 голов и сделал 9 результативных передач в 32 матчах за «Лестер».
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|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
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|0
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|0
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|0
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12
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|0
|0-0
|0
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|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
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|0
|0
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|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
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|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
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