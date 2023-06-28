«Тоттенхэм» практически согласовал трансфер Мэддисона

«Тоттенхэм» почти договорился о покупке полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона, утверждает журналист Фабрицио Романо.

«Шпоры» достигли устного соглашения о трансфере 26-летнего англичанина за 40 миллионов фунтов. В данный момент сторонам осталось лишь согласовать условия выплат и детали потенциальных бонусов.

В сезоне-2022/23 Мэддисон забил 10 голов и сделал 9 результативных передач в 32 матчах за «Лестер».