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Сегодня, 19:33

Салах забил 150-й гол в составе «Ливерпуля». Быстрее него этой отметки достиг только один футболист

Салах забил 150-й гол в составе «Ливерпуля»
Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Ливерпуля» Мо Салах отличился в матче 26-го тура чемпионата Англии против «Норвича». Он вывел «красных» вперед во втором тайме — 2:1.

Для Салаха этот мяч стал 150-м в составе «Ливерпуля» во всех турнирах. Он достиг этой отметки за 233 матча.

Только один человек в истории клуба сделал это быстрее — знаменитый форвард Роджер Хант, который играл за «Ливерпуль» с 1959 по 1970 годы.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Тоттенхэм

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
ФК Норвич
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 25 20 3 2 61-14 63
2
 Ливерпуль 25 17 6 2 64-20 57
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 25 12 7 6 40-32 43
5
 Арсенал 23 13 3 7 36-26 42
6
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
7
 Вулверхэмптон 23 11 4 8 21-17 37
8
 Тоттенхэм 22 11 3 8 28-29 36
9
 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
10
 Саутгемптон 25 7 11 7 32-37 32
11
 Астон Вилла 24 8 3 13 31-37 27
12
 Лестер 22 7 6 9 36-41 27
13
 Кр. Пэлас 25 5 11 9 32-36 26
14
 Брентфорд 26 6 6 14 27-42 24
15
 Лидс 23 5 8 10 27-46 23
16
 Эвертон 23 6 4 13 28-40 22
17
 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
18
 Уотфорд 24 5 3 16 24-43 18
19
 Норвич 25 4 5 16 15-53 17
20
 Бернли 22 2 11 9 20-29 17
Результаты / календарь
1 тур
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38 тур
19.02 15:30
Вест Хэм – Ньюкасл
 1 : 1
19.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 2 : 1
19.02 18:00
Астон Вилла – Уотфорд
 0 : 1
19.02 18:00
Брайтон – Бернли
 0 : 3
19.02 18:00
Кр. Пэлас – Челси
 0 : 1
19.02 18:00
Ливерпуль – Норвич
 3 : 1
19.02 18:00
Саутгемптон – Эвертон
 2 : 0
19.02 20:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
20.02 17:00
Лидс – МЮ
 - : -
20.02 19:30
Вулверхэмптон – Лестер
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Манчестер Сити

 10
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 12 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 12 1 5
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