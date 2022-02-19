Салах забил 150-й гол в составе «Ливерпуля». Быстрее него этой отметки достиг только один футболист

Нападающий «Ливерпуля» Мо Салах отличился в матче 26-го тура чемпионата Англии против «Норвича». Он вывел «красных» вперед во втором тайме — 2:1.

Для Салаха этот мяч стал 150-м в составе «Ливерпуля» во всех турнирах. Он достиг этой отметки за 233 матча.

Только один человек в истории клуба сделал это быстрее — знаменитый форвард Роджер Хант, который играл за «Ливерпуль» с 1959 по 1970 годы.