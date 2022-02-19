Болельщики «Ньюкасла» принесли на матч с «Вест Хэмом» надувных кошек, высмеивая Зума

Болельщики «Ньюкасла» высмеяли защитника «Вест Хэма» Курта Зума после инцидента с кошкой, сообщает The Sun 19 февраля.

Болельщики «Ньюкасла» принесли игрушки в виде надувных кошек на матч 26-го тура АПЛ с «Вест Хэмом».

Они освистывали 27-летнего француза при каждом касании мяча и скандировали: «Эй, Зума, я хочу знать, как ты ударил кошку».

Kurt Zouma taunted by inflatable cats and new chant as West Ham face Newcastlehttps://t.co/Yy36MQhv4A pic.twitter.com/mCm9ercUsg — Mirror Football (@MirrorFootball) February 19, 2022

Напомним, 7 февраля в интернете появилось видео, в котором Зума избивает свою кошку. Позже Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными забрало кошку у защитника. А «Вест Хэм» оштрафовал француза на 250 тысяч фунтов и отправил деньги на помощь животным.