Рой Кин назвал Роналду гением после матча «МЮ» с «Тоттенхэмом»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением по поводу игры нападающего Криштиану Роналду. Португалец оформил хет-трик матче с «Тоттенхэмом» в АПЛ.

«Роналду был очень серьезно настроен, с агрессией. Он явно расстроен результатами прошлой неделе, но сегодня показал то, что мы видели на протяжении многих лет. Он гений, его три гола были фантастическими. Он так много привносит в команду. Не понимаю, почему люди думают, что он больше не нужен клубу», — цитирует Кина Sky Sports.

Криштиану Роналду оформил 59-й хет-трик в карьере. 49 хет-триков он сделал в играх на клубном уровне, еще 10 — в составе сборной Португалии.

Это первый хет-трик португальца за «МЮ» после возвращения в клуб летом 2021 года.