Гари Невилл восхитился игрой Роналду в матче «МЮ» с «Тоттенхэмом»

Бывший защитник «МЮ» Гари Невилл восхитился игрой форварда Криштиану Роналду в матче против «Тоттенхэма» (3:2). В этой встрече португалец оформил хет-трик.

«Как же Роналду в себя верит! Он уже на закате карьеры и все равно делает невероятные вещи. Он суперзвезда современного футбола, один из величайших игроков всех времен и лучший бомбардир всех времен. «МЮ» не так хорош, но в футболе бывают волшебные моменты. Фанаты стоят на ушах, потому что увидели Роналду», — цитирует Невилла Sky Sports.

Криштиану Роналду оформил 59-й хет-трик в карьере. 49 хет-триков он сделал в играх на клубном уровне, еще 10 — в составе сборной Португалии.

Это первый хет-трик португальца за «МЮ» после возвращения в клуб летом 2021 года.