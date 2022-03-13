Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после матча 29-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:2) высказался в отношении нападающего Криштиану Роналду. 37-летний португалец оформил хет-трик в этой встрече.

«Роналду был великолепен. Нам было необходимо среагировать, — цитирует Погба ВВС. — Мы забили прекрасные голы. Даже когда мы пропустили, мы смогли отыграть и забить еще раз. Психологий была в полном порядке.

Все знают Роналду. О нем и говорить ничего не нужно. Мы ударили по сопернику в нужное время. Роналду сдела то, что умеет лучше всего. Он никогда не являлся проблемой. В нашей команде лучшей нападающий в истории. Он не может быть проблемой.

Он не играл в последней игре, но он вернулся и забил три гола. Все счастливы. Это придаст нам импульс, что очень необходимо.

Мы хотим попасть в четверку, а соперник тоже стремиться сделать это. Мы добились хорошей победы и показали хорошую игру.

и это были соперники, которые тоже стремятся в четверку. Это была хорошая победа и хорошее выступление".