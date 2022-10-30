Роналду считает свое возвращение «Манчестер Юнайтед» катастрофой

Форвард Криштиану Роналду считает свое возвращение в «Манчестер Юнайтед» катастрофой, сообщает The Sun со ссылкой на книгу журналиста Джонатана Клегга.

По информации издания, в книге, которая подробно описывает карьеру пятикратного обладателя «Золотого мяча» утверждается, что Роналду был несчастлив при бывшем временном тренере «МЮ» Ральфе Рангнике.

Также 37-летний португалец был раздражен тем, что английский клуб не развивался с тех пор, как он ушел в «Реал» в 2009 году. Его также не устраивало отсутствие инвестиций в оборудование тренировочной базы в Каррингтоне.

Кроме того, Роналду возмущен тем, что лишь немногие игроки «МЮ» поддерживали физическую форму на одном уровне с ним.

Напомним, что ранее главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг отстранил 37-летнего португальца от работы с основой, после того как футболист демонстративно покинул скамейку запасных до завершения матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0).

Сам Роналду объяснил свое поведение тем, что его захлестнули эмоции. Во вторник «Манчестер Юнайтед» сообщил, что Роналду вернулся к тренировкам с основной командой. Он уже принял участие в матче с «Шерифом» (3:0) в Лиге Европы 27 октября и забил гол.

Криштиану Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, а затем ушел в «Реал». Летом 2021 года английский клуб объявил о возвращении форварда.

В сезоне-2022/23 Роналду сыграл 13 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одне результативную передачу. Контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.