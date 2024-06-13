«Челси» обратился в «Кристал Пэлас» по сумме выкупа Олисе

Полузащитник «Кристал Пэлас» Майкл Олисе может продолжить карьеру в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, сегодня «Челси» обратился в клуб, чтобы узнать подробности пункта выкупа контракта 22-летнего француза.

Ране об интересе к Олисе сообщалось со стороны «Манчестер Юнайтед», «Астон Виллы» и «Арсенала».

В минувшем сезоне Олисе провел 19 матчей в АПЛ, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.