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Сегодня, 09:40

Конте — о победе над «Борнмутом»: «Тоттенхэм» проявил спортивную злость и показал крепкий характер»

Конте считает, что «Тоттенхэм» проявил спортивную злость в матче с «Борнмутом»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал победу над «Борнмутом» (3:2) в 14-м туре АПЛ.

К 57-й минуте «шпоры» уступила со счетом 0:2, затем команда сравняла, а на 90+2-й минуте Родриго Бентанкур забил победный гол.

«Было здорово видеть желание игроков и их реакцию. Они проявили спортивную злость — я увидел в глазах игроков желание выиграть матч. Сегодня было важно одержать победу. Думаю, мы показали крепкий характер. После проваленного первого тайма я сказал игрокам, что все зависит от нас. В итоге они не смирились с поражением, и мы заслужили победу, ведь мы создавали моменты», — приводит слова Конте BBC.

«Тоттенхэм» идет на третьем месте в таблице чемпионата Англии с 26 очками в 13 матчах.

Источник: https://www.bbc.com/sport/football/63354914

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Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

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2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Антонио Конте
ФК Борнмут
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 2 1 37-11 29
2
 Арсенал 11 9 1 1 25-11 28
3
 Тоттенхэм 13 8 2 3 26-16 26
4
 Ньюкасл 13 6 6 1 24-10 24
5
 Челси 12 6 3 3 17-15 21
6
 МЮ 11 6 2 3 16-16 20
7
 Фулхэм 13 5 4 4 22-22 19
8
 Брайтон 12 5 3 4 19-15 18
9
 Кр. Пэлас 12 4 4 4 13-16 16
10
 Ливерпуль 12 4 4 4 23-15 16
11
 Брентфорд 13 3 6 4 19-22 15
12
 Эвертон 13 3 5 5 11-12 14
13
 Вест Хэм 12 4 2 6 11-12 14
14
 Борнмут 13 3 4 6 12-28 13
15
 Астон Вилла 13 3 3 7 11-20 12
16
 Лидс 12 3 3 6 15-19 12
17
 Саутгемптон 13 3 3 7 11-20 12
18
 Лестер 13 3 2 8 21-25 11
19
 Вулверхэмптон 13 2 4 7 6-19 10
20
 Нот. Форест 12 2 3 7 8-23 9
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29.10 14:30
Лестер – Ман. Сити
 0 : 1
29.10 17:00
Борнмут – Тоттенхэм
 2 : 3
29.10 17:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 1 : 1
29.10 17:00
Брайтон – Челси
 4 : 1
29.10 17:00
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 1 : 0
29.10 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 4 : 0
29.10 19:30
Фулхэм – Эвертон
 0 : 0
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Эрлин Бреут Холанн

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Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Александр Митрович

Александр Митрович

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П
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Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
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Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
Алекс Ивоби

Алекс Ивоби

Эвертон

 5
И К Ж
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Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 10 1 1
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Тоттенхэм Хотспур

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