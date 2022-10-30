Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал победу над «Борнмутом» (3:2) в 14-м туре АПЛ.

К 57-й минуте «шпоры» уступила со счетом 0:2, затем команда сравняла, а на 90+2-й минуте Родриго Бентанкур забил победный гол.

«Было здорово видеть желание игроков и их реакцию. Они проявили спортивную злость — я увидел в глазах игроков желание выиграть матч. Сегодня было важно одержать победу. Думаю, мы показали крепкий характер. После проваленного первого тайма я сказал игрокам, что все зависит от нас. В итоге они не смирились с поражением, и мы заслужили победу, ведь мы создавали моменты», — приводит слова Конте BBC.

«Тоттенхэм» идет на третьем месте в таблице чемпионата Англии с 26 очками в 13 матчах.