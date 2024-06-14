31-летний Хюрцелер возглавит «Брайтон». Он станет самым молодым тренером в истории АПЛ

Главный тренер «Санкт-Паули» Фабиан Хюрцелер станет главным тренером «Брайтона», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 31-летний немец заключит договор с английской командой до лета 2027 года. Он станет самым молодым главным тренером команды в истории АПЛ.

18 мая «Брайтон» объявил об уходе с поста главного тренера команды Роберто Де Дзерби. Под его руководством команда заняла 11-е место в сезоне АПЛ-2023/24.

Хюрцелер возглавляет «Санкт-Паули» с конца 2022 года. Эта команда является его первым клубом на посту главного тренера. Под руководством Хюрцелера «Санкт-Паули» выиграл вторую немецкую бундеслигу.