Алиссон не планирует покидать «Ливерпуль» этим летом

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон не планирует покидать команду в ближайшее время, сообщает журналист Иан Дойл.

По данным источника, игроком интересуется клуб «Аль-Наср», за который выступает португальский форвард Криштиану Роналду.

31-летний Алиссон не заинтересован в предложении клуба из Саудовской Аравии.

За «Ливерпуль» голкипер выступает с лета 2018 года. За это время бразилец провел 263 матча, в которых пропустил 236 голов.