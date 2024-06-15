Скончался вратарь сборной Черногории и «Миллуолла» Шаркич

Вратарь сборной Черногории и «Миллуолла» Матия Шаркич умер в возрасте 26 лет, сообщает Sky Sports.

Точные причины смерти футболиста не называются. Однако известно, что ему стало плохо в своей квартире в Будве утром в субботу, где он находился с друзьями. Спасти игрока не удалось.

«Футбольный клуб «Миллуолл» совершенно опустошен, сообщая, что Матия Шаркич скончалась в возрасте 26 лет. Все в клубе выражают свою любовь и соболезнования семье и друзьям Матии в это чрезвычайно печальное время», — говорится в заявлении клуба.

Шаркич выступал за «Милуолл» с 2023 года. До этого он играл в «Вулверхэмптоне», «Сток Сити», «Бирмингеме», «Астон Вилле» и других командах.

За сборную Черногории голкипер сыграл 9 матчей. Последнюю игру в составе национальной команды он провел 5 июня. Это был товарищеский матч против Бельгии, в котором Черногория уступила со счетом 0:2.